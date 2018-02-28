Законопроект о запрете возвратов продуктов может ждать доработка

МОСКВА, 28 фев /ПРАЙМ/. Обсуждение проблемы возвратов поставщикам продуктов, которые не были проданы в торговых сетях РФ, показывает, что единой позиции у участников рынка по этому вопросу все же нет. Об этом можно судить на примере общественных слушаний по данному вопросу, которые прошли в среду: мнения участников разошлись и по масштабу проблемы, и по способам ее решения.

В середине января в Госдуму был внесен законопроект, запрещающий возврат поставщикам продуктов, которые не были проданы торговыми сетями за определенный срок. Сейчас торговые сети и поставщики могут заключать договоры, предусматривающие возможность возврата продуктов, если это выгодно обеим сторонам - но законом запрещено навязывать включение условия о возврате.

В среду в Общественной палате РФ прошли слушания по данному законопроекту. Их участники не пришли к единому мнению, благом или наказанием для участников рынка является запрет возврата продуктов, однако они договорились создать рабочую группу для дальнейшего обсуждения проекта закона, а также подготовки предложений по его содержанию.

ДОБРО И ЗЛО ОТ ВОЗВРАТОВ

Замдиректора департамента развития внутренней торговли, легкой промышленности и легализации оборота продукции Минпромторга РФ Никита Кузнецов обратил внимание на то, что сейчас на рынке существуют как добросовестные практики возврата, так и случаи недобросовестного поведения. Законопроект же запрещает любые формы возврата непроданных за определенный срок продуктов.

По словам Кузнецова, возврат продуктов может быть нужен и выгоден поставщику, если, например, ему из маркетинговых соображений необходимо присутствие товара на полке магазина в полном объеме. Другой пример - тестирование продаж нового продукта, когда возможность возврата позволяет поставщику и торговой сети разделить риски, если товар "не пойдет".

"Концептуально идея урегулировать ситуацию с возвратами - она неплохая, и нельзя сказать, что мы ее не поддерживаем. Но эта инициатива, конечно, требует доработки", - сказал Кузнецов. Сейчас, продолжил он, большая часть практик носит добросовестный характер, а на долю возвратов приходится менее 1% оборота ритейлеров.

Замглавы департамента также рассказал, что министерство запустило опрос среди российских регионов, чтобы изучить, поддерживают ли они законопроект. "Уже 52 региона нам ответили, ждем ответа от остальных. На сегодняшний момент мнения разделились: грубо говоря, 40% законопроект поддерживают, 40% - не поддерживают, оставшиеся - в стадии определения, поиска баланса интересов и прочее", - сообщил он.

Кузнецов также рассказал, что Минпромторг планирует создать некую "арбитражную площадку" для разбора конкретных ситуаций, возникающих между поставщиками и ритейлерами. "Мы пригласим ФАС, стороны и будем рекомендовать сторонам действовать так, а не иначе. Наверное, в данном случае это будет самое оптимальное решение вопроса", - добавил замглавы департамента.

"Если быть формальным, законопроект должен быть доработан до первого чтения, потому что концептуально он сейчас, на наш взгляд, препятствует в принципе и добросовестным, и недобросовестным практикам. То есть не ко второму, а к первому чтению", - заключил он.

ИЗ ПУШКИ ПО ВОРОБЬЯМ

Идею о возможности решения проблемы возвратов через механизмы саморегулирования поддержали и некоторые другие участники общественных слушаний. Например, Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейшие российские торговые сети) и ранее выступала за развитие саморегулирования, а не за внесение новых поправок в закон о торговле.

"С нашей точки зрения, больше внимания нужно уделять поддержке развития саморегулирования и поддержке усиления диалога на площадке будущего Совета рынка", - сказал в среду директор по развитию АКОРТ Юрий Борисов. В схожем ключе высказался председатель комитета Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ по развитию потребительского рынка Александр Борисов.

"Не следует стрелять из пушки по воробьям. Надо использовать те возможности, которые дает саморегулирование, существование Межотраслевого экспертного совета, Кодекса добросовестных практик", - отметил Борисов, который также является председателем Межотраслевого экспертного совета (МЭС) по развитию потребительского рынка (создавался для изучения проблем отрасли и поиска путей их решения).

По словам главы комитета ТПП, условия работы сетей и производителей усложнились в связи с сокращением реальной покупательской способности населения за последние годы. "Борьба за тощий кошелек потребителя приводит к тому, что проблемы, которые ранее не были значительными, решались в обычном порядке, сейчас для некоторых категорий производителей стали очень болезненными", - указал он.

"Потеря даже 3 тысяч рублей в день за возвращенные, допустим, торты для мелкого производителя выливается в 100 тысяч рублей в месяц, для него это дыра. И вот крики этих отдельных людей были услышаны, взяты на вооружение, и как всегда приготовлена кувалда, чтобы ударить по всему рынку", - добавил Борисов из ТПП.

НАСКОЛЬКО РАСПРОСТРАНЕНА ПРАКТИКА ВОЗВРАТОВ?

По словам главы комитета ТПП, проблема возвратов не является глобальной для рынка "Опросы Торгово-промышленной палаты с участием предпринимателей шести регионов показали, что есть проблемы только у хлебопеков и у кондитеров в отношении тортов", - сказал Борисов.

Глава Российского союза пекарей Валерий Чешинский сообщил, что в среднем до второй половины 2017 года объем возвратов составлял по консервативным оценкам порядка 10-15%, по отдельным позициям - до 25%. Годовой оборот хлебопекарных изделий в РФ он оценил в 650 миллиардов рублей.

В свою очередь президент Российской гильдии пекарей и кондитеров (РОСПиК) Юрий Кацнельсон напомнил, что ритейлеры и представители хлебопекарной промышленности больше года назад договорились совместно решать проблему возвратов хлебной продукции. По оценке Кацнельсона, за первое полугодие 2017 года пекари смогли сэкономить от отказа от возвратов около 5 миллиардов рублей.

"По итогам мониторинга за первое полугодие 2017 года более 50 субъектов РФ, имеется в виду региональные администрации, на наши запросы ответили, что этой проблемы нет. В начале этого года мы снова начали мониторить эту ситуацию, сейчас мы имеем 35 ответов субъектов РФ, в которых указано, что нет этой проблемы", - рассказал президент РОСПиК.

"Мы предлагаем всесторонне и детально изучать предложенные изменения в законодательство. Для этого нужно провести комплексный анализ ситуации на рынке хлебопечения РФ с учетом сведений как субъектов хлебопечения, так и субъектов торговли", - добавил Кацнельсон.

Министр агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области Ирина Бажанова также сообщила, что для региона проблема возвратов не является актуальной. "Мы предлагаем: данный проект требует дополнительного обсуждения и доработки в рамках оценки регулирующего воздействия на предпринимательскую деятельность. Потому что он касается не только малых форм и крупных предприятий, но, в том числе, и потребителя", - сказала она.

СТОРОНА ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

Среди производителей и поставщиков также не было единства в оценке законопроекта. Например, исполнительный директор Национального союза мясопереработчиков Екатерина Лучкина запрет возвратов поддержала. "По некоторым регионам, мы проводили мониторинг, от 5% до 30% возвратов", - сказала она.

Лучкина также отметила, что саморегулирование не может решить всех проблемных ситуаций между поставщиками и сетями. С последним тезисом согласился исполнительный директор Национального союза производителей молока ("Союзмолока") Артем Белов. Он поддержал некое законодательное вмешательство в проблему возвратов.

"Насколько глубоко необходимо государство погружать в эту тематику - это большой вопрос. Концептуально - скорее, да, чтобы этот вопрос на законодательном уровне поднимался, но, конечно, мы против тех формулировок, что есть в настоящий момент. Мы считаем, что тематику нужно обсуждать, возможно, в тематику более глубоко погружать вопросы саморегулирования", - добавил он.

Управляющий партнер кондитерской фабрики "Господарь" Сергей Сурмач также поддержал идею запрета возвратов. Я всеми руками и ногами "за" этот законопроект. Я - как раз тот "кричащий кондитер", о котором коллеги здесь упоминали. По прошлому году 15% - средний возврат по предприятию, рентабельность - 5%. В позапрошлом году возвраты качнулись до 20%, рентабельность приблизилась к нулю", - рассказал он.

"То есть мы были в предбанкротном состоянии", - отметил Сурмач. В то же время директор отдела продаж мясокомбината "Павловская Слобода" Дмитрий Коненков законодательный запрет возвратов продуктов не поддержал. По его словам, добросовестные практики возвратов помогают компаниям развивать рынок, а недобросовестное поведение решается в рамках переговоров.

"Я считаю, что законодатели в этом аспекте не должны вмешиваться, а если они вмешаются, то это внесет дисбаланс в рынок, создаст дополнительные сложности и ограничения в нашей работе. И, в любом случае, рынок найдет способ, как эти ограничения обойти. Соответственно, наша позиция однозначна - рынок сбалансирован и особо не нуждается в дополнительных регулировках", - заключил Коненков.