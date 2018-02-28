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Spotify планирует провести IPO и собрать до $1 млрд


Рынки / Мировая экономика

МОСКВА, 28 фев /ПРАЙМ/. Популярный музыкальный сервис Spotify проведет первичное размещение акций (IPO) на Нью-Йоркской фондовой бирже и планирует собрать до 1 миллиарда долларов инвестиций, следует из документов, поданных компанией в комиссию США по ценным бумагам и биржам (SEC).

При этом компания предлагает специфический метод размещения бумаг - в форме добровольной "перепродажи" акций, принадлежащих существующим акционерам компании, сразу на рынок. В размещении не будут участвовать андеррайтеры, то есть инвестиционные банки, заранее обозначающие объем бумаг к размещению и их стоимость и перепродающие бумаги на рынок.

"Зарегистрированные акционеры компании могут продать или не продать свои акции (и в том объеме, в котором они это сами определят)" - поясняет компания. При этом компания не получит никаких доходов от продажи бумаг акционеров.

Сумма, планирующаяся к сбору - 1 миллиард долларов, достаточно условна, так как цена акций будет определена через процедуру подачи заявок на куплю-продажу акций от брокер-дилеров (фирмы, выступающие и как покупатель, и как продавец бумаг), которые буду зарегистрированы на бирже.

Среди акционеров компании - ее глава Дениэл Эк (Daniel Ek), сооснователь Мартин Лорентзон (Martin Lorentzon), компания Tiger Global Management. При этом отмечается, что акционеры не против такого механизма, кроме Tencent Holdings Limited.

Spotify – сервис потокового аудио, который позволяет легально и бесплатно прослушивать музыкальные композиции в режиме онлайн, не скачивая их на компьютер. Сервис доступен главным образом в странах Америки и в Европе. По состоянию на конец декабря 2017 года количество ежемесячных активных пользователей сервиса составляет 159 миллионов человек, премиум-подпиской обладает 71 миллион человек.

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