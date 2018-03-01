Биткоин слабо дешевеет после введения на биржах протокола SegWit

МОСКВА, 28 фев /ПРАЙМ/. Стоимость самой популярной криптовалюты биткоина (bitcoin) слабо снижается на торгах в среду вечером из-за введения на ряде бирж протокола Segregated Witness (SegWit), а также на фоне коррекции, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.

По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 23.39 мск биткоин дешевел на 0,19% - до 10,713 тысячи долларов. На бирже Bitfinex криптовалюта опускалась в цене на 0,45% - до 10,642 тысячи долларов, на GDAX - на 0,47%, до 10,630 тысячи долларов.

Что касается альтернативных криптовалют, то Ethereum дешевела на CoinMarketCap на 0,74%, до 874,99 доллара, Ripple — на 2,83%, до 0,926 доллара, Bitcoin Cash — на 0,51%, до 1,243 тысячи долларов. Капитализация рынка криптовалют, по данным CoinMarketCap, составляет на данный момент 453,175 миллиарда долларов. На долю биткоина приходится примерно 39,9% всего рынка криптовалют.

Как рассказал РИА Новости директор по инвестициям фонда Cryptolife Fund Мансур Гусейнов, в связи с недавним внедрением протокола SegWit в системы крупных криптобирж Coinbase и Bitfinex теперь порядка 30% транзакций в сети биткоин проходит с его использованием. Протокол позволяет помещать больше транзакций в каждый блок, что приводит к удешевлению комиссии за каждый платеж. "Да и по цене можно добавить, что для роста пока не хватает позитивных новостей", - отметил он.

Эксперт отметил, что в настоящее время на рынке наблюдается переход в коррекцию, стоимость криптовалюты после продолжительного роста снизится. "На рынке формируются разворотные фигуры, и в ближайшие несколько дней должно стать понятно, будет ли преодолен падающий тренд. Рынок накануне торговался в диапазоне 10,1-10,8 тысячи долларов, преодоление уровня 12,2 тысячи долларов подтвердит новый цикл роста", - добавил он.

Директор Центра экономических исследований Университета "Синергия" SYNG Андрей Коптелов отметил, что наибольшую выгоду от сделок с криптовалютами с учетом волатильности рынка получают профессиональные игроки, которые спекулятивными операциями зарабатывают на частых колебаниях курса. "Для непрофессионального инвестора вложения в криптовалюты опасны, так как с большой вероятностью он последним узнает о существенном изменении курса и понесет убытки. Крупные игроки играют на повышение, но как мы увидели, ситуация может быстро измениться и "киты" станут продавать на очередном пике стоимости, оставляя убытки мелким игрокам", - рассказал он.