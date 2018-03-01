Амнистия капитала стартует в России с 1 марта

МОСКВА, 1 мар /ПРАЙМ/. Новый этап амнистии капитала стартует в России с 1 марта: до конца февраля 2019 года российские налогоплательщики могут задекларировать зарубежное имущество, компании и счета в иностранных банках, избежав при этом налоговых претензий за предыдущие периоды.

Власти РФ и эксперты рассчитывают, что эта амнистия будет успешнее предыдущей, которая завершилась в 2016 году и не слишком впечатлила своими результатами: тогда налогоплательщики подали всего 7,2 тысячи деклараций.

"Тот вариант, который сейчас был озвучен президентом, я думаю, будет более эффективным, потому что сделан вместе с бизнесом", - заявил РИА Новости глава объединения малого бизнеса "Опора России" Александр Калинин, комментируя новый этап амнистии.

Он будет проводиться на тех же условиях, что и первый, единственное отличие - под амнистию, помимо действующих счетов, попадут счета в иностранных банках, которые были закрыты на дату представления декларации, при условии, что они открывались до 1 января 2018 года. При этом лица, подававшие декларацию в ходе первого этапа амнистии капиталов, смогут подать ее повторно.

МАЛО ДОВЕРИЯ

Министр финансов Антон Силуанов ранее объяснял слабые результаты предыдущего этапа амнистии тем, что граждане опасались "утечки" своих данных в правоохранительные органы или в публичную сферу. Однако, по его словам, практика показала, что налоговые органы умеют хранить тайны, и все эти опасения не подтвердились.

Дополнительными стимулами для участия российских граждан в амнистии могут стать ужесточение санкций, а также автоматический обмен налоговой информацией. ФНС России уже с октября текущего года начнет обмениваться информацией о налогоплательщиках с налоговыми органами других стран в автоматическом режиме. Из-за этого у граждан, которые не решились подать декларацию в рамках первого этапа амнистии, возникают дополнительные риски.

Председатель совета фонда Центр стратегических разработок (ЦСР), экс-министр финансов РФ Алексей Кудрин согласен, что эффект от новой амнистии будет больше, чем от предыдущей, однако массового возврата капитала в Россию он не ждет. Ранее он говорил журналистам, что возврат средств в рамках новой амнистии, по его ожиданиям, вырастет примерно на 20% по сравнению с предыдущим этапом.

"Конечно, у нас недостаточно доверия к государству. И любая амнистия у нас не столь популярна и масштабна. Все равно бизнес не готов полностью открыться", - уверен Кудрин.

ЗАЩИТА ОТ САНКЦИЙ

Впрочем, действующий глава Минфина говорил, что объявленная президентом РФ амнистия капитала в 2018 году будет направлена прежде всего на поддержку попавшего под санкции российского бизнеса, а не на получение в будущем фискального эффекта для бюджета. Силуанов рассказывал, что при ее подготовке власти даже обсуждали некоторое ужесточение условий по сравнению с первым этапом, но в итоге отказались от этого.

Глава "Деловой России" Алексей Репик считает, что амнистия необходима российскому бизнесу в условиях действующих ограничений, и ее стоило бы даже расширить.

"Амнистия должна быть не только налоговой, она должна быть и уголовной в том числе. Когда встает вопрос, останется кто-то в тени или разделит со мной налоговое бремя завтрашнего дня - конечно, я выбираю последнее. Я думаю, что у новой налоговой амнистии есть будущее, и она должна распространиться максимально быстро", - сказал Репик РИА Новости.