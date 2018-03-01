Парламент Украины рассмотрит вопрос о назначении главы Нацбанка

КИЕВ, 1 мар /ПРАЙМ/. Верховная рада Украины в четверг рассмотрит вопрос о назначении нового главы Нацбанка.

Эта должность оставалась вакантной почти десять месяцев, после того как глава регулятора Валерия Гонтарева в мае 2017 года написала заявление об отставке и до настоящего времени находится в отпуске. В январе президент Украины Петр Порошенко предложил Раде уволить Гонтареву и назначить на эту должность ее заместителя Якова Смолия. Согласно процедуре, Верховная рада назначает и увольняет главу Нацбанка по представлению главы государства.

По мнению экспертов, после назначения Смолия главой Нацбанка в работе финучреждения вряд ли произойдут какие-то перемены, он останется структурой, которая будет проводить политику лояльности к международным кредиторам Украины.

ОТЧЕТ ГОНТАРЕВОЙ

Гонтарева написала заявление об отставке с 10 мая 2017 года. Она объяснила это решение тем, что считает выполненной свою миссию по реформированию украинского Центробанка и оздоровлению банковского сектора страны. Свои главным успехом на посту Гонтарева считает достижение макрофинансовой стабилизации на Украине. Она отметила, что во время ее управления Нацбанком Украине удалось договориться с МВФ о новой программе сотрудничества на 17,5 миллиарда долларов, по которой Киев уже получил четыре транша на общую сумму 8,7 миллиарда долларов. Гонтарева подчеркнула, что благодаря этому Украине удалось существенно нарастить золотовалютные резервы. Второй своей заслугой Гонтарева назвала "очистку" банковского сектора - за время ее работы было ликвидировано около 100 банков.

Почти весь трехлетий срок ее работы сопровождался акциями протеста. Отставки Гонтаревой также требовали оппозиционные фракции, которые обвиняли ее в троекратной девальвации гривны и банкротстве ряда банков.

Перед увольнением с поста главы Нацбанка все фракции украинского парламента потребовали от Гонтаревой отчета в Раде. Пресс-служба Нацбанка подтвердила готовность главы регулятора отчитаться перед депутатами в четверг перед назначением нового руководителя учреждения.

КТО ТАКОЙ СМОЛИЙ?

Изначально на пост главы Нацбанка рассматривались две кандидатуры — первый зампредседателя регулятора Смолий и председатель правления одного из крупнейших банков на Украине - Райффайзен Банк Аваль (Украина) - Владимир Лавренчук. Однако после длительных консультаций, Порошенко внес в Раду кандидатуру Смолия.

Смолию 57 лет. В статусе исполняющего обязанности он руководит Нацбанком с мая 2017 года. В Нацбанк он пришел в 2014 году после восьми лет работы на должности директора по вопросам банковского бизнеса компании "Престиж-групп". До этого почти десять лет работал в банке "Аваль" (после 2005 года Райффайзен Банк Аваль).

Согласно декларации Смолия за 2017 год, кандидат на должность главы НБУ получил доходов на 15,2 миллиона гривен (почти 570 тысяч долларов по текущему курсу). Заработная плата зампреда НБУ в 2017 году составила 2,3 миллиона гривен (более 85 тысяч долларов). Помимо земельных участков и нескольких объектов жилой и коммерческой недвижимости, он владеет ценными бумагами и вкладами в шести банках.

ШАНСЫ НА НАЗНАЧЕНИЕ

Послы стран "Большей семерки" в понедельник обнародовали заявление, в котором призвали украинский парламент безотлагательно избрать нового главу Нацбанка.

"Долгожданное назначение председателя Национального банка Украины имеет решающее значение для сохранения институциональной целостности центрального банка. Учитывая важную роль, которую Национальный банк играет в поддержке макроэкономической стабильности, мы считаем, что сильное и независимое руководство учреждения является необходимым условием поддержания экономического роста, привлечения инвестиций и повышения уровня жизни всех украинцев. Таким образом, мы призываем к безотлагательному процессу избрания председателя НБУ, который способен внедрять независимую политику банка", — говорится в сообщении.

Фракции парламентского большинства "Блок Петра Порошенко" и "Народный фронт" заявили о намерении поддержать кандидатуру Смолия на пост главы Нацбанка Украины. По словам замглавы крупнейшей в Раде фракции "Блок Петра Порошенко" Алексея Гончаренко, Смолий имеет собственный взгляд на развитие банковской сферы.

"Главное для меня то, что я спрашивал своих знакомых из банковского сектора и все говорят о нем хорошо. Он профессиональный банкир и имеет кредит доверия, и это главное ", - сказал Гончаренко.

Он отметил, что Смолий предложил собственное видение изменения закона о валюте, поэтому фракция приняла решение поддержать его кандидатура на должность НБУ.

Не будут поддерживать предложенную президентом кандидатуру фракции "Радикальной партии" и "Оппозиционного блока".

По мнению лидера фракции "радикалов" Олега Ляшко, Смолий будет зависимым человеком и не станет отстаивать политику дешёвых кредитов и защиты вкладчиков.

"Вы не попали в наше сердце, вы не овладели им и не убедили нас в правильности вашей политики. Вы не трусливый человек, но вы будете проводить политику власти, которая не отвечает интересам страны. Вам лучше заняться бизнесом. Вы заслуживаете уважения как человек, но лучше, чтобы такие люди не управляли страной", - заявил Ляшко в ходе встречи со Смолием перед голосованием.

Схожее мнение выразил сопредседатель фракции "Оппозиционный блок" Александр Вилкул.

"Мы не будем голосовать за кандидатуру Якова Смолия на должность главы НБУ. Во-первых, он - это продолжение Гонтаревой. Во-вторых, мы требуем публичного отчета Гонтаревой в парламенте, чтобы она публично отчиталась и понесла ответственность за падение курса национальной валюты и развал нашей экономики", – сказал Вилкул.

ПОЛИТИКА НОВОГО ГЛАВЫ

Украинские эксперты считают, что с назначением Смолия в работе Нацбанка вряд ли сразу произойдут какие-то перемены и НБУ останется структурой, которая будет проводить политику лояльности к кредиторам Украины, в частности, МВФ и Всемирному банку.

"Смолий – это отчасти политика Гонтаревой, но в менее острой, эмоциональной, более выдержанной форме, что будет меньше раздражать окружающих. А это означает, что они будут обязаны чистить банковскую систему от проблемных банков. Будут продавливать темы с тем, чтобы усилить права банков, заемщиков, чтобы заемщикам можно было всегда забрать свои деньги. Конечно, будет политика и по поводу гривны, никто особо не будет ее стабилизировать", – считает экономический эксперт Олег Гавриш.

Схожее мнение выразил член украинского общества финансовых аналитиков Виталий Шапран.

"Вероятней всего, Смолий будет держаться прежнего курса, и, по крайней мере, в ближайшее время от него не стоит ждать неожиданных решений… Понимаете, мы просим денег у наших западных партнеров, те нам охотно их дают, но в обмен на реформы. Однако как мы можем гарантировать реформы в том же финансовом секторе, если первое лицо ключевого регулятора не имело мандата доверия от парламента. Уверен, что как только такой мандат будет получен и реформы пойдут чуть быстрее, тогда и наши западные кредиторы будут готовы к более масштабным проектам", - считает аналитик.

Сам Смолий ранее заявлял, что курс на реформирование банковской системы и макрофинансовой стабильности, который Нацбанк взял в 2014 году, останется.

"Основные задачи, которые сегодня стоят перед Нацбанком, не могут меняться - это инфляционное таргетирование, усиленный банковский надзор", - заявлял Смолий в интервью изданию "Левый берег".

Ранее представитель МВФ на Украине Йоста Люнгман заявлял, что новый менеджер, который возглавит Нацбанк, должен продолжить работу Готаревой по изменению монетарной политики и укреплению банковской системы.

"Определенность с главой Центробанка очень важна для обеспечения стабильности и предсказуемости экономической политики", - отмечал представитель МВФ.