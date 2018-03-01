Арбитраж Москвы рассмотрит иск Промсвязьбанка к 10 компаниям на 32 млрд руб и $505 млн

МОСКВА, 1 мар /ПРАЙМ/. Арбитражный суд Москвы в четверг проведет предварительные слушания по иску Промсвязьбанка PSBR к нидерландской компании Promsvyaz Capital B.V., принадлежащей бывшим основным собственникам банка братьям Дмитрию и Алексею Ананьевым, и еще девяти иностранным компаниям.

Как сообщили ранее РИА Новости в Промсвязьбанке, истец требует признать недействительными сделки с ценными бумагами банка и связанных компаний, которые акционеры банка продали самому банку 14 декабря 2017 года — за день до объявления о санации Промсвязьбанка и введения в него временной администрации. По словам представителя банка, сделки были совершены в нарушение закона при неравноценном встречном удовлетворении.

Временная администрация Промсвязьбанка требует также применить последствия недействительности сделок в виде возврата банку денежных средств в размере более 32 миллиардов рублей и 505 миллионов долларов. Кроме Promsvyaz Capital B.V., соответчиками в иске указаны, в частности, кипрская компания Bimersano Services Ltd, владеющая примерно 10% Промсвязьбанка, а также компании-акционеры банка "Возрождение", входящего в группу Промсвязьбанка, и другие юрлица.

Арбитражный суд Москвы 21 января по заявлению Промсвязьбанка наложил арест на 36,31% акций банка "Возрождение", а также на денежные средства в размере более 60,8 миллиарда рублей на счетах десяти иностранных компаний в кипрском филиале Промсвязьбанка.

По состоянию на 29 ноября 2017 года братья Ананьевы через Promsvyaz Capital B.V. владели 50,03% акций Промсвязьбанка, НПФ "Будущее" - 10%, НПФ "Сафмар" - 6,19%, НПФ "Доверие" - 3,81%. За день до объявления о санации Промсвязьбанка пенсионные фонды вышли из его капитала. В рамках механизма санации через ФКБС Центробанк становится основным владельцем оздоравливаемой кредитной организации. По данным РИА Рейтинг, Промсвязьбанк на 1 декабря 2017 года занимал 10-е место среди банков РФ с активами в 1,378 триллиона рублей.

В январе стало известно, что на базе Промсвязьбанка будет создан опорный банк для осуществления операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам. Банковское сопровождение гособоронзаказа будет осуществляться одновременно с обычными операциями банка. В собственность РФ Промсвязьбанк будет передан в течение первого квартала 2018 года, тогда же он будет докапитализирован.