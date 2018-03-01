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Нефть торгуется разнонаправленно на противоречивом внешнем фоне


Commodities / Рынки

МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг утром не демонстрируют единой динамики по основным маркам - трейдеры одновременно отыгрывают неоднозначные данные о запасах и добыче в США, а также реагируют на снижение фондовых индексов, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.15 мск стоимость майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,09%, до 64,67 доллара за баррель, а апрельских фьючерсов на нефть марки WTI - росла на 0,08%, до 61,69 доллара за баррель.

С одной стороны, инвесторы продолжают реагировать на данные минэнерго США, опубликованные в среду. Коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 23 февраля, выросли на 3 миллиона баррелей, или на 0,7%, до 423,5 миллиона баррелей. Эксперты ожидали меньшего роста - на 2,4 миллиона баррелей. Добыча нефти в США за неделю увеличилась на 0,13%, или на 13 тысяч баррелей в сутки, до 10,283 миллиона баррелей в день.

При этом, по данным управления энергетической информации (EIA) минэнерго США, которые были обнародованы после традиционной еженедельной статистики ведомства, после достижения исторического рекорда добычи нефти в стране в ноябре на уровне 10,057 миллиона баррелей в сутки, показатель в декабре опустился ниже отметки в 10 миллионов - до 9,949 миллиона баррелей в сутки (или на 1,1%).

В то же время трейдеры обратили внимание и на снижение глобальных фондовых бирж. Так, по итогам вторника основные биржевые индексы Европы и США закрылись в минусе на опасениях скорого повышения учетных процентных ставок мировых регуляторов.

"Значительное удешевление акций побудило инвесторов избегать таких рисковых активов, как нефть", - приводит агентство Рейтер мнение старшего экономиста Mitsubishi UFJ Research and Consulting в Токио Томомичи Акуты (Tomomichi Akuta).

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