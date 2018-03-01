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События в сфере макроэкономики и бизнеса 1 марта


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МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 1 марта, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события

КогдаГде и чтоПредыдущее значениеПрогноз
1:30 AUDАвстралия - Индекс производственной активности AIG (февраль)58,757,5 (факт)
2:50 JPYЯпония - Объем капиталовложений (г/г) (4кв2017)4,2%4,3% (факт)
3:30 AUDАвстралия - Частные новые капиталовложения (кв/кв) (4кв2017)1,9% -0,2% (факт)
4:45 CNYКитай - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от Caixin (февраль)51,551,6 (факт)
10:00 GBPВеликобритания - Индекс цен на жильё Nationwide (г/г) (февраль)3,20%2,60%
10:00 GBPВеликобритания - Индекс цен на жильё Nationwide (м/м) (февраль)0,60%0,20%
11:00 EURИспания - ВВП (кв/кв) (4кв2017)0,70%0,70%
11:15 EURИспания - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (февраль)55,254,8
11:45 EURИталия - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (февраль)5957,9
11:50 EURФранция - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (февраль)56,156,1
11:55 EURГермания - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (февраль)60,360,3
12:00 EURЕврозона - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (февраль)58,558,5
12:30 GBPВеликобритания - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (февраль)55,355,1
12:40 EURИспания - Аукцион по размещению 10-летних облигаций1,58%
13:00 EURЕврозона - Уровень безработицы (январь)8,70%8,60%
16:30 USDСША - Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (г/г) (январь)1,50%1,50%
16:30 USDСША - Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (м/м) (январь)0,20%0,30%
16:30 USDСША - Число первичных заявок на получение пособий по безработице222 тыс226 тыс
16:30 USDСША - Расходы физических лиц (м/м) (январь)0,40%0,20%
16:30 CADКанада - Баланс счета текущих операций (4кв2017) -19,4 млрд канад. долл -17,8 млрд канад. долл
17:45 USDСША - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (февраль)55,555,9
18:00 USDСША - Выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла
18:00 USDСША - Индекс занятости в производственном секторе от ISM (февраль)54,257
18:00 USDСША - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (февраль)59,159
19:00 USDСША - Выступление члена FOMC Уильяма C. Дадли (президент ФРБ Нью-Йорка)
22:00 USDСША - "Бежевая книга" ФРС

Российские события

КогдаГде и чтоПредыдущее значениеФакт
9:00 RUBИндекс производственной активности PMI (февраль)52,150,2
RUBMail.ru Group - финансовая отчетность по МСФО за 4кв2017/2017
12:00 мск (09:00 GMT, 04:00 NY)RUBMail.ru Group - телеконференция менеджмента
RUBEvraz - финансовые результаты по МСФО за 2017
16:00RUBЦБ РФ - Международные резервы (USD, на 23.02)454 млрд долл (на 16.02)
RUBАэрофлот - финансовые результаты по МСФО за 2017
16:00 мск (13:00 GMT, 08:00 NY)RUBАэрофлот - телеконференция менеджмента
RUBТМК /Трубная металлургическая компания/ - финансовые результаты по МСФО за 4кв2017/2017
18:00 мск (15:00 GMT, 10:00 NY)RUBТМК /Трубная металлургическая компания/ - телеконференция менеджмента
RUBДетский Мир - финансовые результаты по МСФО за 4кв2017/2017
RUBДикси Групп - СД (о консолидированной финансовой отчетности по МСФО за 2017)
RUBМТС - СД (об одобрении крупных сделок /свыше 100 млн долл/, об утверждении программы коммерческих облигаций ПАО, о порядке реализации опционной программы МТС, о кандидатурах в СД зарубежных дочерних компаний)
RUBГруппа Черкизово - закрытие реестра акционеров к ГОСА (23.03.2018)
RUBДорогобуж - прекращение торгов акциями на Московской бирже (делистинг по решению ВОСА от 06.10.2017)
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