События в сфере макроэкономики и бизнеса 1 марта

Когда Где и что Предыдущее значение Факт

9:00 RUB Индекс производственной активности PMI (февраль) 52,1 50,2

RUB Mail.ru Group - финансовая отчетность по МСФО за 4кв2017/2017

12:00 мск (09:00 GMT, 04:00 NY) RUB Mail.ru Group - телеконференция менеджмента

RUB Evraz - финансовые результаты по МСФО за 2017

16:00 RUB ЦБ РФ - Международные резервы (USD, на 23.02) 454 млрд долл (на 16.02)

RUB Аэрофлот - финансовые результаты по МСФО за 2017

16:00 мск (13:00 GMT, 08:00 NY) RUB Аэрофлот - телеконференция менеджмента

RUB ТМК /Трубная металлургическая компания/ - финансовые результаты по МСФО за 4кв2017/2017

18:00 мск (15:00 GMT, 10:00 NY) RUB ТМК /Трубная металлургическая компания/ - телеконференция менеджмента

RUB Детский Мир - финансовые результаты по МСФО за 4кв2017/2017

RUB Дикси Групп - СД (о консолидированной финансовой отчетности по МСФО за 2017)

RUB МТС - СД (об одобрении крупных сделок /свыше 100 млн долл/, об утверждении программы коммерческих облигаций ПАО, о порядке реализации опционной программы МТС, о кандидатурах в СД зарубежных дочерних компаний)

RUB Группа Черкизово - закрытие реестра акционеров к ГОСА (23.03.2018)