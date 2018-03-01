События в сфере макроэкономики и бизнеса 1 марта

МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 1 марта, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
Международные события
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|1:30
|AUD
|Австралия - Индекс производственной активности AIG (февраль)
|58,7
|57,5 (факт)
|2:50
|JPY
|Япония - Объем капиталовложений (г/г) (4кв2017)
|4,2%
|4,3% (факт)
|3:30
|AUD
|Австралия - Частные новые капиталовложения (кв/кв) (4кв2017)
|1,9%
|-0,2% (факт)
|4:45
|CNY
|Китай - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от Caixin (февраль)
|51,5
|51,6 (факт)
|10:00
|GBP
|Великобритания - Индекс цен на жильё Nationwide (г/г) (февраль)
|3,20%
|2,60%
|10:00
|GBP
|Великобритания - Индекс цен на жильё Nationwide (м/м) (февраль)
|0,60%
|0,20%
|11:00
|EUR
|Испания - ВВП (кв/кв) (4кв2017)
|0,70%
|0,70%
|11:15
|EUR
|Испания - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (февраль)
|55,2
|54,8
|11:45
|EUR
|Италия - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (февраль)
|59
|57,9
|11:50
|EUR
|Франция - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (февраль)
|56,1
|56,1
|11:55
|EUR
|Германия - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (февраль)
|60,3
|60,3
|12:00
|EUR
|Еврозона - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (февраль)
|58,5
|58,5
|12:30
|GBP
|Великобритания - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (февраль)
|55,3
|55,1
|12:40
|EUR
|Испания - Аукцион по размещению 10-летних облигаций
|1,58%
|13:00
|EUR
|Еврозона - Уровень безработицы (январь)
|8,70%
|8,60%
|16:30
|USD
|США - Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (г/г) (январь)
|1,50%
|1,50%
|16:30
|USD
|США - Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (м/м) (январь)
|0,20%
|0,30%
|16:30
|USD
|США - Число первичных заявок на получение пособий по безработице
|222 тыс
|226 тыс
|16:30
|USD
|США - Расходы физических лиц (м/м) (январь)
|0,40%
|0,20%
|16:30
|CAD
|Канада - Баланс счета текущих операций (4кв2017)
|-19,4 млрд канад. долл
|-17,8 млрд канад. долл
|17:45
|USD
|США - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (февраль)
|55,5
|55,9
|18:00
|USD
|США - Выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла
|18:00
|USD
|США - Индекс занятости в производственном секторе от ISM (февраль)
|54,2
|57
|18:00
|USD
|США - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (февраль)
|59,1
|59
|19:00
|USD
|США - Выступление члена FOMC Уильяма C. Дадли (президент ФРБ Нью-Йорка)
|22:00
|USD
|США - "Бежевая книга" ФРС
Российские события
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт
|9:00
|RUB
|Индекс производственной активности PMI (февраль)
|52,1
|50,2
|RUB
|Mail.ru Group - финансовая отчетность по МСФО за 4кв2017/2017
|12:00 мск (09:00 GMT, 04:00 NY)
|RUB
|Mail.ru Group - телеконференция менеджмента
|RUB
|Evraz - финансовые результаты по МСФО за 2017
|16:00
|RUB
|ЦБ РФ - Международные резервы (USD, на 23.02)
|454 млрд долл (на 16.02)
|RUB
|Аэрофлот - финансовые результаты по МСФО за 2017
|16:00 мск (13:00 GMT, 08:00 NY)
|RUB
|Аэрофлот - телеконференция менеджмента
|RUB
|ТМК /Трубная металлургическая компания/ - финансовые результаты по МСФО за 4кв2017/2017
|18:00 мск (15:00 GMT, 10:00 NY)
|RUB
|ТМК /Трубная металлургическая компания/ - телеконференция менеджмента
|RUB
|Детский Мир - финансовые результаты по МСФО за 4кв2017/2017
|RUB
|Дикси Групп - СД (о консолидированной финансовой отчетности по МСФО за 2017)
|RUB
|МТС - СД (об одобрении крупных сделок /свыше 100 млн долл/, об утверждении программы коммерческих облигаций ПАО, о порядке реализации опционной программы МТС, о кандидатурах в СД зарубежных дочерних компаний)
|RUB
|Группа Черкизово - закрытие реестра акционеров к ГОСА (23.03.2018)
|RUB
|Дорогобуж - прекращение торгов акциями на Московской бирже (делистинг по решению ВОСА от 06.10.2017)