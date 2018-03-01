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Золото дешевеет на фоне роста курса доллара


Commodities / Рынки / Валюта

МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Цена золота снижается в четверг утром на фоне удорожания доллара к основным мировым валютам в преддверии второго выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 9.45 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex уменьшалась на 4,3 доллара, или на 0,33%, до 1313,6 доллара за тройскую унцию, стоимость мартовского фьючерса на серебро - на 0,45%, до 16,25 доллара за унцию.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) поднимался тем временем на 0,09%, до 90,7 пункта.

Доллар дорожает к мировым валютам, поскольку инвесторы ожидают второго выступления Пауэлла перед банковским комитетом сената США, которое состоится позднее в четверг. Во вторник в своей первой речи перед комитетом палаты по финансовым услугам конгресса страны новый глава ФРС сообщил, что продолжит политику в области поднятия ставки, ранее обозначенную его предшественницей Джанет Йеллен.

По мнению аналитика OANDA Стивена Иннеса (Stephen Innes), которое приводит агентство Рейтер, есть вероятность, что Пауэлл отменит свою "ястребиную" риторику, однако если он ее продолжит, доллар может подорожать, что спровоцирует очередное снижение стоимости золота.

Золото чувствительно к повышению ставки ФРС, которое приводит к удорожанию доллара. Это, в свою очередь, снижает стоимость торгуемого в американской валюте золота, уменьшая спрос на него со стороны инвесторов, владеющих другой валютой.

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