FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Биржи Китая и Гонконга закрылись ростом на статистике из КНР


Рынки / Индексы

МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Биржи Китая и Гонконга выросли по итогам торгов четверга на фоне статистики по промышленности КНР, остальные основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги в "красной зоне" вслед за американскими рынками, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,44%, до 3273,75 пункта. Индекс шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite увеличился на 1,23%, до 1834,01 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,65%, до 31044,25 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 потерял 0,71%, достигнув 5973,3 пункта, японский индекс Nikkei 225 снизился на 1,56%, до 21724,47 пункта. Биржа Южной Кореи закрыта в четверг в связи с национальным праздником. Южнокорейский KOSPI снизился по итогам среды на 1,17%, до 2427,36 пункта.

В Китае инвесторы с оптимизмом восприняли данные делового издания Caixin о том, что индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе страны в феврале вырос до 51,6 пункта против 51,5 пункта в январе, став лучшим показателем с августа прошлого года. При этом аналитики ждали снижения показателя до 51,3 пункта.

Давление на остальные фондовые индексы региона оказал пессимизм из США, где биржи в последний день февраля закрылись снижением в пределах 1,5% на фоне опасений инвесторов по поводу инфляции в стране.

"Азиатские биржевые индексы отыграли большую часть потерь за вторую половину февраля, однако устойчивое восстановление маловероятно. Мы предполагаем, что большинство индексов закончат год на отметках, только немного превышающих текущие уровни", - приводит агентство MarketWatch мнение аналитиков Capital Economics.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ