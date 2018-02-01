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Бумаги компаний РФ дешевеют в Лондоне, кроме "Ленты" и АФК "Система"


Рынки / Акции

МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Бумаги российских компаний, кроме "Ленты" и АФК "Система" AFKS, в четверг торгуются на Лондонской фондовой бирже (LSE) в "красной зоне", свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.17 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" ROSN снижалась на 1,83%, до 5,74 доллара, "Лукойла" LKOH - на 0,33%, до 66,88 доллара, "Новатэка" NVTK - на 0,4%, до 135,95 доллара. Цена бумаг "Газпрома" GAZP уменьшалась на 1,7% - до 4,92 доллара, "Газпром нефти" - на 1,08%, до 25,18 доллара.

Стоимость бумаг ВТБ опускалась на 1,73%, до 2,1 доллара, Сбербанка SBER - на 1%, до 20,24 доллара. Цена расписок TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", уменьшалась на 0,22%, до 23,15 доллара.

Бумаги "Норникеля" дешевели на 0,65%, до 19,8 доллара, "Северстали" CHMF - на 0,74%, до 16,16 доллара. Цена расписок НЛМК уменьшалась на 1,31%, до 25,9 доллара.

Стоимость бумаг "Магнита" MGNT опускалась на 2,17%, достигая 20,25 доллара, "Ленты" - росла на 0,23%, до 6,56 доллара. Расписки АФК "Система" дорожали на 0,07%, до 4,32 доллара.

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