Акции "Газпрома" падают более чем на 2% на решении Стокгольмского арбитража

МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Акции "Газпрома" GAZP падают более чем на 2% на решении Стокгольмского арбитража по иску "Нафтогаза" по контракту на транзит газа.

К 12.53 мск акции снижались на 2,35% - до 139,8 рубля (уже падали на 2,6% - до 139,39 рубля), при этом индекс Мосбиржи снижается на 0,01%, следует из данных Московской биржи.

"Газпром" и "Нафтогаз" в среду сообщили, что арбитраж Стокгольма вынес окончательное решение по иску "Нафтогаза" по контракту на транзит газа. Суд удовлетворил требования "Нафтогаза" к "Газпрому" на сумму 4,637 миллиарда долларов, которые "Газпром" должен компенсировать" Нафтогазу" за недопоставку согласованных для транзита через Украину объемов газа. Но с учетом решения арбитража по искам "Газпрома" и "Нафтогаза" по контракту на поставку газа "Газпром" должен выплатить "Нафтогазу" 2,56 миллиарда долларов.

Даже в масштабах "Газпрома" 2,56 миллиарда долларов - это большая сумма, она сопоставима с одной четвертой чистой прибыли за девять месяцев 2017 года (581,8 миллиарда рублей) и прошлогодними дивидендами (190,3 миллиарда рублей), указывает старший аналитик "Альпари" Роман Ткачук.

"Газпром" должен заплатить более 2,5 миллиарда долларов, что сопоставимо с сумой покупки украинских облигаций, которые Россия приобрела еще в правление Януковича, - 3 миллиарда, которые они нам до сих пор не хотят отдавать. Понятно, что эта новость со Стокгольмским арбитражем негативная, и в моменте акции реагируют снижением", - замечает аналитик "Финама" Сергей Дроздов.

На взгляд старшего аналитика ИК "Фридом Финанс" Богдана Зварича, снижение по бумагам "Газпрома" может продолжиться. Так, в случае пробоя уровня 140 рублей, возможно отступление в район поддержки на отметке 136 рублей, считает он.