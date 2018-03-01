Биржи Европы снижаются вслед за рынками США и на внутренних новостях

МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Индексы основных европейских фондовых бирж демонстрируют негативную динамику в четверг вслед за американскими рынками, а также на фоне внутренних макроэкономических и корпоративных новостей, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.25 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 0,61%, до 7187 пунктов, французский CAC 40 - на 1,2%, до 5259,8 пункта, немецкий DAX - на 1,51%, до 12242,6 пункта.

Давление на фондовые индексы региона оказал пессимизм из США, где биржи в последний день февраля закрылись снижением в пределах 1,5% на фоне опасений инвесторов по поводу инфляции в стране. Теперь мировые инвесторы ожидают второго выступления нового главы ФРС США Джерома Пауэлла перед банковским комитетом сената США, которое состоится позднее в четверг. Во вторник в своей первой речи перед комитетом палаты по финансовым услугам конгресса страны новый глава ФРС сообщил, что продолжит политику в области поднятия ставки, ранее обозначенную его предшественницей Джанет Йеллен.

Участники торгов также обратили внимание на корпоративные новости региона. Так, французская группа Carrefour SA сообщила, что ее чистый убыток по итогам 2017 года составил 362 миллиона евро, тогда как год назад компания получила прибыль в 894 миллиона евро. На этом фоне акции компании теряют в цене примерно 7%.

Также на настроения инвесторов определенное влияние оказывают макроэкономические данные. Так, исследовательская организация Markit Economics сообщила, что индекс деловой активности в области промышленного производства (PMI) 19 стран еврозоны, по окончательной оценке, в феврале снизился до 58,6 пункта с 59,6 пункта в январе. Показатель, несмотря на снижение, оказался лучше прогнозов аналитиков, которые ждали его значения на отметке 58,5 пункта.

В то же время в первые часы торгов европейское статистическое агентство Евростат сообщило, что безработица в еврозоне в январе 2018 года сохранилась на уровне предыдущего месяца в 8,6%, который является минимальным с декабря 2008 года.