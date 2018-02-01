Рубль днем умеренно снижался к доллару и евро на нефти дешевле $64,5

МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Рубль днем снижался к доллару и евро на фоне ослабления рынка нефти ниже уровня 64,5 доллара за баррель.

Заявления президента РФ Владимира Путина в ходе послания Федеральному собранию оказали нейтральное влияние на курсовую динамику рубля, говорят аналитики.

Курс доллара расчетами "завтра" к 14.37 мск повышался на 37 копеек - до 56,7 рубля, курс евро - на 34 копейки - до 69,1 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ СДАЕТ ПОЗИЦИИ

Курс рубля к доллару и евро умеренно снижался в четверг на фоне ослабления рынка нефти ниже отметки 64,5 доллара за баррель. Коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 23 февраля, выросли на 3 миллиона баррелей, или на 0,7%, до 423,5 миллиона баррелей. Эксперты ожидали меньшего роста - на 2,4 миллиона баррелей. Добыча нефти в США за неделю увеличилась на 0,13%, или на 13 тысяч баррелей в сутки, до 10,283 миллиона баррелей в день.

Заявления президента Путина в ходе послания Федеральному собранию мало сказались на курсовой динамике рубля. Российская валюта продолжила ориентироваться в основном на динамику стоимости нефти, отмечают эксперты.

В итоге, курс доллара и евро днем повышался против рубля на 0,5-0,6%. Рублевая цена "черного золота" остается около уровня 3,65 тысячи рублей за баррель.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

В четверг "Уралсиб" собирается продать на аукционе девятилетние ОФЗ в объеме 45 миллиардов рублей, отметил Том Левинсон из компании "Сбербанк SBER КИБ". "Учитывая благоприятные итоги вчерашнего аукциона Минфина по ОФЗ, мы полагаем, что и сегодняшний пройдет успешно, причем часть спроса могут обеспечить нерезиденты. Таким образом, рубль сегодня, видимо, тоже получит поддержку", - добавил он.

Впрочем, эйфория от повышения рейтинга России агентством S&P уже угасла, и отечественная валюта продолжает отступать от недавних 2,5-летних максимумов в условиях уклонения инвесторов от покупок рисковых активов, повышения привлекательности доллара и массового выхода игроков из длинных позиций по нефти, рассуждает Роман Блинов из компании компании "Международный финансовый центр".

"Если под конец недели настроения мировых инвесторов улучшатся, а доллар на форексе скорректируется вниз, у валюты РФ появится шанс на сокращение потерь, хотя в целом понижательные риски рубля пока сохраняются", - добавил он.