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IBS планирует в апреле IPO на Московской бирже объемом более $100 млн


Облигации / Рынки / Акции

 

МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Компания IBS Group, один из лидеров российского IT-рынка, планирует в апреле текущего года провести первичное размещение акций (IPO) на Московской бирже, сообщил РИА Новости источник на финансовом рынке.

Собеседник агентства уточнил, что размещение планируется на рынке инноваций и инвестиций (РИИ) Московской биржи, а объем сделки может превысить 100 миллионов долларов.

Другой источник в финансовых кругах подтвердил эту информацию, добавив, что это будет первое IPO среди российских компаний в текущем году. По его словам, организаторами выступят Citigroup, "Ренессанс капитал", Sova capital (прежнее наименование - Otkritie capital).

Холдинговая структура группы (IBS Group Holding) совершила делистинг с Франкфуртской фондовой биржи в 2014 году, при этом подразделение холдинга Luxoft провело первичное размещение на Нью-Йоркской фондовой бирже в 2013 году.

IBS была основана в 1992 году. Компания оказывает услуги в области создания систем управления, внедрения бизнес-приложений, проектирования и построения ИТ-инфраструктуры, управления данными и аналитики, системной интеграции, разработки программного обеспечения. Среди клиентов IBS такие компании, как "Роснефть" ROSN и Сбербанк SBER, министерство финансов РФ и другие крупные компании и правительственные структуры.

Рынок инноваций и инвестиций Московской биржи - биржевой сектор для высокотехнологичных компаний, созданный биржей совместно с "Роснано". Эмитентами РИИ являются высокотехнологичные компании, обладающие значительным потенциалом роста. К торгам на РИИ допускаются акции и облигации инновационных компаний, а также паи венчурных фондов.

 

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