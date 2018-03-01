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GDR Evraz стали лидером роста среди бумаг компаний РФ в Лондоне после выхода финотчета


Commodities / Рынки

ЛОНДОН, 1 мар - ПРАЙМ. Депозитарные расписки (GDR) российской металлургической компании Evraz в четверг стали лидером роста среди бумаг компаний РФ на Лондонской фондовой бирже (LSE) после публикации финансовой отчетности компании, свидетельствуют данные торгов биржи.

В течении нескольких часов после публикации отчетности GDR компании занимали первую строчку по темпам роста среди ценных бумаг российских компаний, торгующихся на бирже.

К 16.15 (19.15 мск) расписки росли на 4,19%, до 445 долларов за бумагу. Ранее в ходе торгов рост превышал 6,5%.

Evraz Plc в четверг объявил финансовые результаты за 2017 год, согласно которым чистая прибыль компании составила 759 миллионов долларов по сравнению с убытком в размере 188 миллионов долларов по итогам 2016 года. Консолидированный показатель EBITDA вырос в 1,7 раза — до 2,624 миллиарда долларов. Маржа по EBITDA увеличилась с 20% до 24,2% вследствие благоприятной рыночной конъюнктуры и многочисленных инициатив по операционным улучшениям. Выручка за отчетный период увеличилась на 40,4% и составила 10,827 миллиарда долларов.

Evraz — вертикально интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания с активами в РФ, на Украине, в США, Канаде, Чехии, Италии и ЮАР. Основным акционером выступает кипрская Lanebrook Ltd. (владеет 63,79% голосующих акций), которую контролируют Роман Абрамович (доля в Evraz — 31,03%), а также Александр Абрамов и Александр Фролов.

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