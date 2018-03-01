Курс доллара колеблется на заявлениях нового главы ФРС США и сильной статистике

МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Курс доллара колеблется в четверг вечером на фоне выступления нового главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла и позитивной внутренней статистики, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19.56 мск индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на символические 0,02% - до 90,59 пункта. При этом ранее индекс повышался. Курс евро к доллару растет до 1,222 доллара за евро с 1,2193 доллара на предыдущих торгах. Курс доллара к иене поднимался до 106,94 иены за доллар со 106,67 иены на предыдущем закрытии.

Инвесторы следят за выступлением Пауэлла перед банковским комитетом сената США. По данным издания The Wall Street Journal, Пауэлл не видит признаков "перегрева" экономики США. По его словам, неустойчивость налоговой политики в краткосрочной перспективе не будет иметь значительного влияния на монетарную политику. Вместе с тем глава регулятора согласился с тем фактом, что растущий долг страны является причиной для беспокойства, добавляет газета.

Это уже второе публичное выступление нового главы ФРС на этой неделе. Во вторник он выступил в конгрессе, заявив о благоприятном развитии американской экономики. Тогда его комментарии были восприняты рынком как явный намек на поддержку курса ужесточения монетарной политики, что привело к снижению американских индексов.

Сильная статистика также поддерживает курс доллара. Число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю, завершившуюся 24 февраля, обновило минимум почти за полвека - с 6 декабря 1969 года. Показатель уменьшился на 10 тысяч с пересмотренного уровня предыдущей недели и составил 210 тысяч. Индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в феврале вырос до максимального уровня с 2004 года - до 60,8% с 59,1% в январе, тогда как аналитики, напротив, ожидали снижения показателя до 58,7%.

Участники рынка также обращают внимание на новости по импорту стали в США. Президент США Дональд Трамп встретится в четверг с руководством 15 крупнейших американских компаний по производству стали и алюминия, сообщил Белый дом. Трамп проводит встречу на фоне готовящегося решения о вводе высоких ввозных пошлин на импортные алюминий и сталь по рекомендации министерства торговли США. Решение пока не принято.