Рубль вечером опускался к доллару и к евро на фоне снижения спроса на риск

МОСКВА, 1 мар /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров. Рубль вечером уверенно снижался к доллару и к евро, отыгрывая сползание рынка нефти в район отметки 64 доллара за баррель, отмечают трейдеры.

Рост курса доллара на форекс сигнализирует о снижении аппетита на рисковые активы, отмечают эксперты.

Курс доллара расчетами "завтра" к 20.35 мск рос на 0,49 рубля - до 56,82 рубля, курс евро - на 0,64 рубля, до 69,40 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ НЕФТИ

Курс рубля к доллару и евро вечером снижался, отыгрывая сползание рынка нефти в район и потом – на время – даже ниже 64 долларов за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 23 февраля, выросли, по данным Минэнерго страны, на 3 миллиона баррелей, или на 0,7%, до 423,5 миллиона баррелей. При этом аналитики ждали роста только на 2,4 миллиона баррелей. А добыча нефти в США за неделю выросла на 0,13%, или на 13 тысяч баррелей в сутки, до 10,283 миллиона баррелей в день.

Укрепление доллара на форекс (евро уже тестирует поддержку в районе 1,22 доллара) создает дополнительное давление на курс российской валюты.

В итоге доллар и евро вечером повышались против рубля на 0,9% каждый. При этом валюта США протестировала уровень сопротивления в районе 57 рублей впервые с 14 февраля. Рублевая цена "черного золота" колебалась ниже уровня 3,65 тысячи рублей за баррель.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

В пятницу валюта США будет колебаться в диапазоне 56,3-57,3 рубля, евро останется в коридоре 68,6-69,8 рубля, оценил Иван Марчена из компании Forex Club.

Пара доллар/рубль расположена у уровня сопротивления 56,9, преодоление которого откроет перспективу роста пары в район 58,33, пара евро/рубль сохраняет склонность к росту, пока расположена выше поддержки 68,8, считает Елена Кожухова из компании "Велес Брокер".