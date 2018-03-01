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ВВП Италии показал максимальный рост с 2010 г, госдолг сократился – статистика


Рынки / Мировая экономика

РИМ, 1 мар /ПРАЙМ/, Александр Логунов. Экономика Италии выросла в 2017 году на 1,5%, сообщил в четверг Национальный институт статистики страны (Istat).

Это наивысшие показатели роста ВВП страны за семь лет. Данные цифры полностью соответствуют ожиданиям итальянского правительства и Еврокомиссии, отмечает газета La Repubblica.

Таким образом, экономика Италии растет третий год подряд. После 2014 года, когда ВВП страны сократился на 0,4%, следующие 2015-й и 2016-й годы показывали рост на 0,8% и 0,9% соответственно.

Дефицит бюджета страны, свидетельствует Istat, сократился в 2017 году на 0,6 п.п. - до уровня 1,9% от ВВП. Этот показатель лучше ожиданий в 2,1%.

Согласно официальной статистике, представленной за три дня до всеобщих выборов, национальный госдолг Италии сократился в минувшем году на 0,5 п.п., составив 131,5% ВВП, при этом в абсолютном выражении уровень задолженности увеличился на 37 миллиардов евро, достигнув 2,256 триллиона евро. По процентному соотношению госдолга к ВВП Италия продолжает занимать предпоследнее место в еврозоне после Греции.

"Будущему парламенту государственные финансы мы передаем в порядке", - написал в своем микроблоге в Twitter глава Минфина страны Пьеркарло Падоан.

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