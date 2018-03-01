Биржи Европы закрылись в минусе на слабых отчетностях компаний

МОСКВА, 1 мар /ПРАЙМ/. Основные биржевые индексы Европы завершили торги четверга снижением, – слабые финансовые отчетности ряда крупных компаний и удешевление сырьевых товаров перевесили в целом неплохую статистику по региону, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский FTSE 100 опустился на 0,78% - до 7175,64 пункта, французский CAC 40 - на 1,09%, до 5262,56 пункта, немецкий DAX - на 1,97%, до 12190,94 пункта.

Французский ритейлер Carrefour SA по итогам 2017 года получил чистый убыток в 362 миллиона евро против прибыли в 894 миллиона евро год назад. В основном негативное влияние на результаты оказали единовременные убытки в 1,31 миллиарда евро из-за неблагоприятной ситуации в Италии и обесценивания активов, связанных с бывшими магазинами сети DIA. По итогам торгов четверга акции компании подешевели на 6%.

Британская рекламная компания WPP сообщила о снижении совокупного дохода в 2017 году почти вдвое - до 1,472 миллиарда фунтов (2 миллиарда долларов), а чистый долг на конец года вырос на 8,5% - до 4,483 миллиарда фунтов (6,2 миллиарда долларов). В результате бумаги компании потеряли в цене 8,2%, став лидером падения в индексе FTSE 100.

Удешевление сырьевых товаров (нефти и меди) оказало давление на стоимость акций нефтяных и горнодобывающих компаний. Бумаги Rio Tinto подешевели на 3,7%, Glencore - на 2,7%, BHP Billiton PLC - на 1,8%, Total - на 1,2%.

Несколько сдержала падение индексов статистика по региону. Индекс деловой активности в области промышленного производства (PMI) 19 стран еврозоны, по окончательной оценке, в феврале снизился до 58,6 пункта с 59,6 пункта в январе. Аналитики ожидали, что снижение окажется несколько больше - до 58,5 пункта. Безработица в еврозоне в январе 2018 года сохранилась на пересмотренном уровне декабря в 8,6%, который является минимальным с декабря 2008 года.