FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Биткоин торгуется вблизи $11 тыс


Рынки / Мировая экономика

МОСКВА, 1 мар /ПРАЙМ/. Криптовалюта биткоин (bitcoin) в четверг вечером торгуется вблизи уровня 11 тысяч долларов, несколько дорожает после утреннего снижения на новостях из США, свидетельствуют данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 21.55 мск биткоин дорожал на 3,17% - до 10,9 тысячи долларов. На бирже Bitfinex криптовалюта росла в цене на 4,4% - до 10,97 тысячи долларов, на GDAX - на 4,65%, до 10,92 тысячи долларов.

Что касается альтернативных криптовалют, то Ethereum дорожала на 0,93%, до 878,04 доллара, Ripple — на 1,11%, до 0,93 доллара, Bitcoin Cash — на 5,67%, до 1293,42 доллара. Капитализация рынка криптовалют, по данным CoinMarketCap, составляет на данный момент 459,67 миллиарда долларов. На долю биткоина приходится примерно 40% всего рынка криптовалют.

Издание The Wall Street Journal сообщило в среду со ссылкой на знакомые с ситуацией источники, что комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) начала исследование криптовалютного рынка. Так, SEC опубликовала несколько запросов, адресованных технологическим компаниям и экспертам, занимающимся цифровыми валютами, для получения информации "о структуре продаж и предварительных продаж в рамках публичного размещения токенов (ICO)".

Тихоокеанское государство Маршалловы острова выпустит суверенную криптовалюту, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на помощника президента страны Дэвида Пола (David Paul). Пол сообщил в интервью агентству, что криптовалюта, которая будет называться SOV, будет существовать наравне с используемым в стране американским долларом, а статус виртуальной валюты как суверенной был утвержден парламентом страны. Точная дата начала ICO пока не названа.

"От российских профильных ведомств приходит ряд обнадеживающих новостей и предложений, которые в ближайшем будущем могут встроиться в повестку и повлиять на регулирование отрасли. Так, например, министерство финансов предлагает разрешить торги и обмен криптовалют на биржах", - сообщил РИА Новости Александр Бородич, основатель блокчейна Universa.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ