Биткоин торгуется вблизи $11 тыс

МОСКВА, 1 мар /ПРАЙМ/. Криптовалюта биткоин (bitcoin) в четверг вечером торгуется вблизи уровня 11 тысяч долларов, несколько дорожает после утреннего снижения на новостях из США, свидетельствуют данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 21.55 мск биткоин дорожал на 3,17% - до 10,9 тысячи долларов. На бирже Bitfinex криптовалюта росла в цене на 4,4% - до 10,97 тысячи долларов, на GDAX - на 4,65%, до 10,92 тысячи долларов.

Что касается альтернативных криптовалют, то Ethereum дорожала на 0,93%, до 878,04 доллара, Ripple — на 1,11%, до 0,93 доллара, Bitcoin Cash — на 5,67%, до 1293,42 доллара. Капитализация рынка криптовалют, по данным CoinMarketCap, составляет на данный момент 459,67 миллиарда долларов. На долю биткоина приходится примерно 40% всего рынка криптовалют.

Издание The Wall Street Journal сообщило в среду со ссылкой на знакомые с ситуацией источники, что комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) начала исследование криптовалютного рынка. Так, SEC опубликовала несколько запросов, адресованных технологическим компаниям и экспертам, занимающимся цифровыми валютами, для получения информации "о структуре продаж и предварительных продаж в рамках публичного размещения токенов (ICO)".

Тихоокеанское государство Маршалловы острова выпустит суверенную криптовалюту, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на помощника президента страны Дэвида Пола (David Paul). Пол сообщил в интервью агентству, что криптовалюта, которая будет называться SOV, будет существовать наравне с используемым в стране американским долларом, а статус виртуальной валюты как суверенной был утвержден парламентом страны. Точная дата начала ICO пока не названа.

"От российских профильных ведомств приходит ряд обнадеживающих новостей и предложений, которые в ближайшем будущем могут встроиться в повестку и повлиять на регулирование отрасли. Так, например, министерство финансов предлагает разрешить торги и обмен криптовалют на биржах", - сообщил РИА Новости Александр Бородич, основатель блокчейна Universa.