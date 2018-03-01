План стимулирования инвестиций в 5G в марте представят в Минкомсвязь РФ

МОСКВА, 1 мар /ПРАЙМ/. Рабочая группа направления "Информационная инфраструктура" программы "Цифровая экономика РФ" согласовала план стимулирования инвестиций в развитие сетей 5G и в марте представит его в Минкомсвязь РФ, сообщил РИА Новости генеральный директор АНО "Цифровая экономика" Евгений Ковнир.

Ранее в четверг президент РФ Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, заявил, что у России есть все возможности, чтобы быстро внедрить сети передачи данных пятого поколения (5G).

По словам Ковнира, работа в этом направлении ведется, и одним из первых итогов стало утверждения плана стимулирования инвестиций в развитие сетей 5G.

"Деятельность направления "Информационная инфраструктура" программы "Цифровая экономика РФ" ведется согласно утвержденному правительством плану. Из первых итогов: рабочая группа направления согласовала план стимулирования инвестиций в развитие сетей 5G", - сказал Ковнир.

"В марте разработанный план должна согласовать сначала Минкомсвязь, а затем он будет представлен правительственной подкомиссии по цифровой экономике", - добавил он.

5G – новое поколение мобильной связи, продолжение развития предыдущих стандартов (GSM, 3G, 4G/LTE). Сети 5G позволят обмениваться информацией в режиме реального времени на скоростях свыше 10 Гбит в секунду, что в 30 раз быстрее, чем в сетях 4G. Технологии 5G также обеспечивают минимальное время отклика при загрузке данных и большую емкость сети. Международный союз электросвязи планирует утвердить технологию для 5G в конце 2018 года, а новый стандарт внедрить к 2020 году.