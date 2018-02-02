МОСКВА, 1 мар /ПРАЙМ/, Елена Лыкова. Рынок акций РФ закрылся разнонаправленно по основным индексам на снижении рубля, при этом акции "Аэрофлота" AFLT взлетели к максимуму с декабря 2017 года.

Индекс Мосбиржи к закрытию повысился на 0,05% - до 2297,9 пункта, индекс РТС снизился на 0,88%, до 1274,18 пункта, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" к 22.16 мск рос на 70 копеек - до 57,03 рубля, курс евро - на 80 копеек - до 69,56 рубля.

Майский фьючерс марки Brent падал на 1,64% - до 63,67 доллара за баррель, свидетельствуют данные торгов.

ВЗЛЕТ "АЭРОФЛОТА"

Акции "Аэрофлота" к закрытию торгов подскочили на 7,42% - до 151,95 рубля – максимума с 1 декабря 2017 года, проигнорировав данные по МСФО.

Снижение финансовых показателей компании не только некритично, но и вполне объяснимо, считает Алексей Коренев из "Финама".

"Авиаперевозчик в течение года активно обновлял и увеличивал парк самолетов, наращивал объемы перевозок, и все это на фоне практически не дорожающих билетов, но сильно подорожавшего топлива. Добавьте сюда потерю на курсовых разницах на международных линиях, и станет понятно, что снижение прибыли было предопределено. При этом основные операционные показатели деятельности компании заметно выросли", - комментирует он.

Более того, затраты на расширение бизнеса, понесенные в этом году компанией, в дальнейшем должны вернуться увеличением прибыли, считает он. "На этом фоне совершенно неудивительно, что акции "Аэрофлота" возглавили рейтинг лидеров роста за день", - добавляет аналитик.

КОРПОРАТИВНЫЕ ИСТОРИИ

Акции "Газпрома" GAZP упали на 2,14% - до 140,1 рубля (уже падали на 2,6% - до 139,39 рубля) на решении Стокгольмского арбитража по иску "Нафтогаза" по контракту на транзит газа.

"Газпром" и "Нафтогаз" в среду сообщили, что арбитраж Стокгольма вынес окончательное решение по иску "Нафтогаза" по контракту на транзит газа. Суд удовлетворил требования "Нафтогаза" к "Газпрому" на сумму 4,637 миллиарда долларов, которые "Газпром" должен компенсировать" Нафтогазу" за недопоставку согласованных для транзита через Украину объемов газа. Но с учетом решения арбитража по искам "Газпрома" и "Нафтогаза" по контракту на поставку газа "Газпром" должен выплатить "Нафтогазу" 2,56 миллиарда долларов.

Акции "Роснефти" ROSN снизились на 2,12% на фоне сообщений о выходе Exxon Mobil из СП.

Акции Трубной металлургической компании (ТМК) умеренно снизились на 0,37% на фоне снижения чистой прибыли по МСФО за 2017 год и получением чистого убытка в четвертом квартале 2017 года.

Так, чистая прибыль ТМК по МСФО в 2017 году сократилась по сравнению с предыдущим годом в 5,6 раза - до 29,569 миллиона долларов с 165,619 миллиона долларов.

В четвертом квартале 2017 года ТМК получила чистый убыток на сумму 16 миллионов долларов против прибыли в размере 22 миллиона долларов кварталом ранее, следует из презентации компании. В компании это объясняют главным образом снижением операционной прибыли и обесценением активов.

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

Среди лидеров роста также - акции "Энел Россия" (4,46%), "Магнита" MGNT(4,25%), "Газпром нефти" (3,84%), ИСКЧ (3,45%), "Новатэка" NVTK(3,23%), префы "Селигдара" SELG(3,17%), акции Московской биржи (2,18%) и акции En+ (1,86%).

Среди лидеров падения - акции "М.Видео" (-2,64%), префы "Транснефти" (-1,43%), ММК (-2,09%), "Яндекса" YNDX(-1,43%), Polymetal (-1,14%) и акции ФСК ЕЭС FEES(-1,36%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Индекс Мосбиржи в первой половине дня слабел значительно, но к закрытию вернулся к рубежу в 2300 пунктов, отмечает Анна Бодрова из "Альпари". "Дальнейшее развитие событий может пойти по любому из сценариев: один предполагает углубление продаж за счет минорного внешнего фона и спада в сырье, и тогда целью по рублевому индикатору останется 2230 пунктов. Второй заключается в равновесии в диапазоне 2280-2320 пунктов", - считает она.

Богдан Зварич из "Фридом Финанс" отмечает, что техническая картина на графике индекса Мосбиржи не изменилась. Пока "медведям" удается удерживать позиции ниже 2300, риски углубления коррекции достаточно высоки, считает он.