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РФ снимет запрет на ввоз молока из Белоруссии, удостоверившись в его безопасности - Ткачев


Рынки

Добавлены высказывания Ткачева (последний абзац).

МОСКВА, 1 мар /ПРАЙМ/. Российские специалисты проверят белорусских производителей молока, у которых были выявлены нарушения, и в случае их устранения Россия готова отменить вводимые ограничения, заявил РИА Новости глава Минсельхоза РФ Александр Ткачев.

Россельхознадзор с 26 февраля планировал временно ограничить ввоз из Белоруссии молока, сливок и некоторых других видов молочной продукции. Запрет не касается молока в потребительской упаковке. Белорусская делегация во главе с вице-премьером страны Михаилом Русым провела переговоры в Москве об урегулировании вопросов с поставками молочной продукции. По их итогам Россельхознадзор отложил введение запрета с 26 февраля на 6 марта.

"Я дал поручение Россельхознадзору направить туда инспекторов для проведения оперативной проверки всех поставщиков, где были выявлены нарушения. Если мы удостоверимся, что продукция безопасна, то мы снимем все вопросы… Для нас главное - обеспечить безопасность поставляемой в Россию продукции", - сказал Ткачев.

"Вопрос по ограничению поставок возник из-за большого количества повторных нарушений, на которые никак не реагировала белорусская сторона… Прежде всего нас беспокоят остатки синтетических антибиотиков в проверенной продукции. Сейчас много спекуляций на эту тему", - рассказал министр.

"Подчеркну, что предлагается ограничить ввоз не всей белорусской молочной продукции, а лишь отдельных ее видов. В первую очередь это касается концентрированного, сухого молока и сливок, которые поставлялись в Россию как сырье для изготовления молочной продукции", - добавил он. Ткачев напомнил, что вводимые ограничения не коснутся готовой молочной продукции из Белоруссии: сыров, кефира, йогурта, сливочного масла, сметаны – "одним словом, всей продукции, предназначенной для продажи в розничных сетях".

Министр добавил, что за период с начала 2018 года по 1 марта из Белоруссии завезено 80% от общего объема импорта всех сухих молочных продуктов в РФ. Для сравнения: на Новую Зеландию приходится лишь 3,5% импорта.

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