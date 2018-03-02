FCA: Внедрение требований MiFID II на британском финрынке прошло мягче, чем ожидалось

ЛОНДОН, 1 мар /ПРАЙМ. Внедрение новых директив "О финансовых рынках" (MiFID II) на британском и европейском рынках прошло мягче, чем ожидали профучастники рынка ценных бумаг, заявил в четверг руководитель британского финансового регулятора FCA (Financial Conduct Authority) Эндрю Бейли.

Глава FCA рассказал, что, спустя несколько дней после введения новых правил в январе этого года, некоторые из участников рынка сообщили ему, что "все оказалось не так страшно, как ожидалось". "MiFID II направлен на повышение защиты инвесторов и повышение прозрачности, эффективности и надзора на рынке. Важной частью этого является то, что значительные объемы торговли с внебиржевых рынков (OTC) перетекли на более прозрачные торговые площадки", - сказал Бейли, выступая в четверг в Лондоне.

Он также отметил, что новая система хорошо себя зарекомендовала в период повышенной волатильности на рынках в феврале. Кроме того, регулятор наблюдает спад объемов торгов на внебиржевом рынке.

По оценкам FCA, при помощи MiFID II регулятор собирает порядка 30-35 миллионов отчетов о транзакциях в день, по сравнению с 20 миллионами до его введения. "Объем отчетов отражает роль Лондона как глобального финансового центра. С нашей стороны существует намерение использовать все возможности этих данных для поддержки наших усилий по сдерживанию, обнаружению и наказанию злоупотреблений на рынке", - подчеркнул глава регулятора.