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Доллар дешевеет к мировым валютам на заявлениях Трампа о пошлинах на сталь и алюминий


Рынки / Валюта

МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Доллар дешевеет к мировым валютам в пятницу утром, поскольку инвесторы опасаются торговой войны после того, как американский президент Дональд Трамп заявил о планах ввести ввозные пошлины в США на сталь и алюминий, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.49 мск индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,14%, до 90,2 пункта. Курс евро к доллару рос до 1,2281 доллара с 1,2264 доллара за евро на предыдущем закрытии, курс доллара к иене уменьшался до 106 иен за доллар со 106,22 иены на прошлых торгах.

В рамках встречи с руководителями американских сталелитейных компаний, которая состоялась в четверг, Трамп заявил, что США вводят ввозные пошлины на сталь в размере 25% и на алюминий - в размере 10%. Пошлины будут действовать в течение длительного периода времени, отметил президент.

"Мы крайне обеспокоены тем, что собираемся начать торговую войну, и протекционизм приведет к тому, что иностранные компании будут недовольны", - приводит агентство Рейтер мнение coпрезидента Stuart Frankel & Co в Нью-Йорке Эндрю Франкеля (Andrew Frankel).

Новости о пошлинах вызвали большую реакцию трейдеров, чем выступление нового главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла перед банковским комитетом сената США, состоявшееся также в четверг. По словам Пауэлла, неустойчивость налоговой политики в краткосрочной перспективе не окажет значительного влияния на монетарную политику. Он также отметил, что не видит признаков "перегрева" экономики США.

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