FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

События в сфере макроэкономики и бизнеса 2 марта


Рынки
  • #Аналитика
    © fotolia.com, Scanrail

МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 2 марта, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события

КогдаГде и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:30 JPYЯпония - Индекс расходов домохозяйств (г/г) (январь)-0,1%-0,3%
2:30 JPYЯпония - Соотношение числа вакансий и соискателей (январь)1,591,59 (факт)
2:30 JPYЯпония - Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) в Токио (г/г) (февраль)0,7%0,9% (факт)
3:00 GBPВеликобритания - Выступление главы Банка Англии (BoE /Bank of England) Марка Карни
3:00 AUDАвстралия - Продажи нового жилья (HIA) (м/м)0,70%
10:00 EURГермания - Объём розничных продаж (м/м) (январь)-1,90%0,90%
11:00 EURИспания - Изменение количества безработных63,7 тыс-7,2 тыс
11:10 EURЕврозона - Выступление члена правления ЕЦБ Ива Мерша
предв. GBPВеликобритания - Выступление премьер-министра Терезы Мэй /Theresa May/
12:30 GBPВеликобритания - Индекс деловой активности в строительном секторе (PMI) (февраль)50,250,5
13:00 GBPВеликобритания - Выступление главы Банка Англии (BoE /Bank of England) Марка Карни
16:30 CADКанада - ВВП (м/м) (декабрь)0,40%0,10%
16:30 CADКанада - ВВП (кв/кв) (4кв2017)0,40%
16:30 CADКанада - Изменение объёма ВВП за год (кв/кв) (4кв2017)1,70%2%
18:00 USDСША - Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета (февраль)86,390,2
18:00 USDСША - Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (февраль)95,798,9
21:00 USDСША - Число буровых установок от Baker Hughes799
23:30 GBPСША - Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission/7,8 тыс
23:30 USDСША - Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC689,4 тыс
23:30 USDСША - Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC190,9 тыс
23:30 USDСША - Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC113,3 тыс
23:30 AUDСША - Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC11,9 тыс
23:30 JPYСША - Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC-108,3 тыс
23:30 RUBСША - Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю17,4 тыс
23:30 EURСША - Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC126,1 тыс

Российские события

КогдаГде и чтоПредыдущее значениеФакт
RUBМосковская Биржа - финансовые результаты по МСФО за 4кв2017/2017 и телеконференция менеджмента
RUBМосковская Биржа - данные по обороту торгов за февраль
RUBМосковская биржа - Наблюдательный совет (рекомендации ГОСА по див-дам 2017)7,68 (2016) - див-д 20162,49 (1П2017) - див-д 2017
RUBДикси Групп - финансовые результаты по МСФО за 4кв2017/2017
RUBМосэнерго - финансовые результаты по РСБУ за 2017
RUBТГК-1 - финансовые результаты по РСБУ за 2017
RUBГруппа Черкизово - СД (предложения акционеров по кандидатам в СД, вопросы подготовки ГОСА)
RUBДВМП /Дальневосточное морское пароходство/ - СД (предложения акционеров в повестку ГОСА, кандидатуры для избрания в органы управления и контроля)
RUBМГТС - СД (кандидатуры в состав органов управления и контроля дочерних компаний, об утверждении стратегии развития компании на массовом рынке на 2018)
RUBЮтэйр - СД (о прекращении полномочий и утверждении членов правления, вопрос о закрытии представительства в Узбекистане)
Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ