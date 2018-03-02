События в сфере макроэкономики и бизнеса 2 марта

Когда Где и что Предыдущее значение Факт

RUB Московская Биржа - финансовые результаты по МСФО за 4кв2017/2017 и телеконференция менеджмента

RUB Московская Биржа - данные по обороту торгов за февраль

RUB Московская биржа - Наблюдательный совет (рекомендации ГОСА по див-дам 2017) 7,68 (2016) - див-д 2016 2,49 (1П2017) - див-д 2017

RUB Дикси Групп - финансовые результаты по МСФО за 4кв2017/2017

RUB Мосэнерго - финансовые результаты по РСБУ за 2017

RUB ТГК-1 - финансовые результаты по РСБУ за 2017

RUB Группа Черкизово - СД (предложения акционеров по кандидатам в СД, вопросы подготовки ГОСА)

RUB ДВМП /Дальневосточное морское пароходство/ - СД (предложения акционеров в повестку ГОСА, кандидатуры для избрания в органы управления и контроля)

RUB МГТС - СД (кандидатуры в состав органов управления и контроля дочерних компаний, об утверждении стратегии развития компании на массовом рынке на 2018)