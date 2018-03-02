События в сфере макроэкономики и бизнеса 2 марта

МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 2 марта, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
Международные события
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:30
|JPY
|Япония - Индекс расходов домохозяйств (г/г) (январь)
|-0,1%
|-0,3%
|2:30
|JPY
|Япония - Соотношение числа вакансий и соискателей (январь)
|1,59
|1,59 (факт)
|2:30
|JPY
|Япония - Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) в Токио (г/г) (февраль)
|0,7%
|0,9% (факт)
|3:00
|GBP
|Великобритания - Выступление главы Банка Англии (BoE /Bank of England) Марка Карни
|3:00
|AUD
|Австралия - Продажи нового жилья (HIA) (м/м)
|0,70%
|10:00
|EUR
|Германия - Объём розничных продаж (м/м) (январь)
|-1,90%
|0,90%
|11:00
|EUR
|Испания - Изменение количества безработных
|63,7 тыс
|-7,2 тыс
|11:10
|EUR
|Еврозона - Выступление члена правления ЕЦБ Ива Мерша
|предв.
|GBP
|Великобритания - Выступление премьер-министра Терезы Мэй /Theresa May/
|12:30
|GBP
|Великобритания - Индекс деловой активности в строительном секторе (PMI) (февраль)
|50,2
|50,5
|13:00
|GBP
|Великобритания - Выступление главы Банка Англии (BoE /Bank of England) Марка Карни
|16:30
|CAD
|Канада - ВВП (м/м) (декабрь)
|0,40%
|0,10%
|16:30
|CAD
|Канада - ВВП (кв/кв) (4кв2017)
|0,40%
|16:30
|CAD
|Канада - Изменение объёма ВВП за год (кв/кв) (4кв2017)
|1,70%
|2%
|18:00
|USD
|США - Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета (февраль)
|86,3
|90,2
|18:00
|USD
|США - Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (февраль)
|95,7
|98,9
|21:00
|USD
|США - Число буровых установок от Baker Hughes
|799
|23:30
|GBP
|США - Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission/
|7,8 тыс
|23:30
|USD
|США - Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC
|689,4 тыс
|23:30
|USD
|США - Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC
|190,9 тыс
|23:30
|USD
|США - Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC
|113,3 тыс
|23:30
|AUD
|США - Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC
|11,9 тыс
|23:30
|JPY
|США - Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC
|-108,3 тыс
|23:30
|RUB
|США - Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю
|17,4 тыс
|23:30
|EUR
|США - Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC
|126,1 тыс
Российские события
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт
|RUB
|Московская Биржа - финансовые результаты по МСФО за 4кв2017/2017 и телеконференция менеджмента
|RUB
|Московская Биржа - данные по обороту торгов за февраль
|RUB
|Московская биржа - Наблюдательный совет (рекомендации ГОСА по див-дам 2017)
|7,68 (2016) - див-д 2016
|2,49 (1П2017) - див-д 2017
|RUB
|Дикси Групп - финансовые результаты по МСФО за 4кв2017/2017
|RUB
|Мосэнерго - финансовые результаты по РСБУ за 2017
|RUB
|ТГК-1 - финансовые результаты по РСБУ за 2017
|RUB
|Группа Черкизово - СД (предложения акционеров по кандидатам в СД, вопросы подготовки ГОСА)
|RUB
|ДВМП /Дальневосточное морское пароходство/ - СД (предложения акционеров в повестку ГОСА, кандидатуры для избрания в органы управления и контроля)
|RUB
|МГТС - СД (кандидатуры в состав органов управления и контроля дочерних компаний, об утверждении стратегии развития компании на массовом рынке на 2018)
|RUB
|Ютэйр - СД (о прекращении полномочий и утверждении членов правления, вопрос о закрытии представительства в Узбекистане)