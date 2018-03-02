Японский Nikkei по итогам торгов упал на 2,5% на заявлениях Трампа о пошлинах на металлы

МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Основной индекс японской фондовой биржи Nikkei 225 потерял 2,5% по итогам торгов пятницы, остальные площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги также в "красной зоне" на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о планах ввести ввозные пошлины в США на сталь и алюминий, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов японский индекс Nikkei 225 снизился на 2,5%, до 21181,64 пункта, южнокорейский KOSPI - на 1,04%, до 2402,16 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite сократился на 0,59%, до 3254,53 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,64%, до 1822,21 пункта, а гонконгский Hang Seng Index – на 1,48%, до 30583,45 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 потерял 0,74%, достигнув 5928,9 пункта.

На настроения инвесторов негативное влияние оказали новости из США. В четверг вечером Трамп заявил, что США вводят ввозные пошлины на сталь в размере 25% и на алюминий по ставке 10%. Пошлины будут действовать в течение длительного периода времени.

Эта новость привела к существенному снижению стоимости акций компаний металлургического сектора азиатского региона: ценные бумаги Nippon Steel & Sumitomo Metal потеряли в цене 3,8%, JFE Holdings - 2,8%, Kobe Steel - 2,7%. Вслед за производителями металлов снижением стоимости акций отметились автопроизводители региона, которые имеют заводы с США: ценные бумаги Honda Motor и Toyota Motor подешевели на 3,3% и 2% соответственно.

"Первое впечатление от новостей очень негативное. Для автопроизводителей они означают расходы, что может вынудить их повысить цены на продукцию в период, когда рост продаж автомобилей является вялым. Так что это не слишком хорошо для автомобильного сектора", - приводит агентство Рейтер мнение стратега Daiwa Securities Такуя Такахаси (Takuya Takahashi).