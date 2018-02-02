Бумаги металлургических компаний РФ дешевеют в Лондоне на новостях о пошлинах США

МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Бумаги российских металлургических компаний в пятницу торгуются на Лондонской фондовой бирже (LSE) в "красной зоне" на фоне новостей из США о введении пошлин на импорт стали и алюминия, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.15 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) Evraz снижалась на 2,99%, до 434,8 доллара, бумаги "Норникеля" дешевели на 0,7%, до 19,59 доллара, "Северстали" CHMF - на 2,35%, до 15,77 доллара. Цена расписок НЛМК уменьшалась на 1,94%, до 25,33 доллара.

В четверг президент США Дональд Трамп в рамках встречи с руководителями американских сталелитейных компаний заявил, что США вводят ввозные пошлины на сталь в размере 25% и на алюминий по ставке 10%. Он отметил, что пошлины будут действовать в течение длительного периода времени.

В то же время стоимость GDR "Роснефти" ROSN снижалась на 1,1%, до 5,65 доллара, "Лукойла" LKOH - росла на 0,06%, до 66,32 доллара, "Новатэка" NVTK - оставалась на уровне закрытия предыдущих торгов в 136,3 доллара. Цена бумаг "Газпрома" GAZP увеличивалась на 0,24% - до 4,91 доллара, "Газпром нефти" - уменьшалась на 0,19%, до 25,7 доллара.

Стоимость бумаг ВТБ росла на 1,39%, до 2,11 доллара, Сбербанка SBER - опускалась на 0,12%, до 20,24 доллара. Цена расписок TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", уменьшалась на 0,11%, до 22,92 доллара.

Стоимость бумаг "Магнита" MGNT поднималась на 1,21%, достигая 20,42 доллара, "Ленты" - снижалась на 0,53%, до 6,52 доллара. Расписки АФК "Система" AFKS дорожали на 1,22%, до 4,3 доллара.