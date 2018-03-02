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Курс евро вырос выше 70 руб впервые с 20 февраля


Рынки / Валюта

МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Курс евро вырос выше 70 руб впервые с 20 февраля, свидетельствуют данные торгов.

Евро впервые с 20 февраля превысил психологически значимый уровень в 70 рублей вслед за укреплением на форекс выше 1,23 доллара, свидетельствуют данные торгов.

Курс доллара к рублю расчетами "завтра" на 14.36 мск повышался на 0,02 рубля - до 56,92 рубля, курс евро - на 0,44 рубля, до 70,11 рубля.

Доллар в пятницу дешевеет к мировым валютам, прежде всего – к евро, на опасениях новых торговых войн после заявлений президента США Дональда Трампа о планах ввести импортные пошлины на сталь и алюминий в 25% и 10% соответственно.

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