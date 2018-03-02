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Нефть в минусе на ожиданиях роста добычи в США и заявлениях Трампа о пошлинах


Commodities / Рынки

МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Цена нефти снижается днем на опасениях трейдеров-"быков" относительно роста добычи в США, а также после заявлений президента Дональда Трампа о введении пошлин на импорт стали и алюминия, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.37 мск стоимость майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,22%, до 63,68 доллара за баррель, цена апрельских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 0,25%, до 60,84 доллара за баррель.

"Тот, кто ищет главную разрушительную силу на нефтяном рынке, должны смотреть не дальше, чем на США", - приводит агентство Блумберг слова аналитика PVM Oil Associates Стивена Бреннока (Stephen Brennock).

Инвесторы обратили внимание на данные статистики из США. Так, по данным минэнерго страны, за неделю, завершившуюся 23 февраля, добыча нефти в стране выросла на 0,13%, или на 13 тысяч баррелей в сутки, до 10,283 миллиона баррелей в день. При этом, по информации ведомства, в ноябре в стране был зафиксирован рекорд добычи в 10,057 миллиона баррелей в сутки. В декабре показатель опустился ниже отметки в 10 миллионов - до 9,949 миллиона баррелей в сутки (или на 1,1%).

Позднее в пятницу на ход нефтяных торгов могут повлиять данные американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, a GE Company (BHGE) о числе буровых установок в США. Согласно данным BHGE, по итогам завершившейся 23 февраля рабочей недели общее число буровых установок в США увеличилось на три штуки - до 978 единиц.

Трейдеры также оценивают новости о том, что в четверг Дональд Трамп в рамках встречи с руководителями американских сталелитейных компаний заявил, что США вводят ввозные пошлины на сталь в размере 25% и на алюминий по ставке 10%. Он отметил, что пошлины будут действовать в течение длительного периода времени. Это заявление вызвало обеспокоенность инвесторов по поводу возможной глобальной торговой войны и привело к падению фондовых индексов.

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