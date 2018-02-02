Рынок акций РФ снижается во главе с металлургами на внешнем негативе

МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Рынок акций РФ снижается по основным индексам во главе с металлургическими "фишками" на внешнем негативе.

Индекс Мосбиржи к 16.48 мск дешевел на 0,87%, до 2277,75 пункта, индекс РТС падает на 1,29%, до 1257,74 пункта, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" рос при этом на 33 копейки, до 57,15 рубля, курс евро - на 62 копейки, до 70,29 рубля.

Майский фьючерс марки Brent снижался на 0,42% - до 63,56 доллара за баррель, свидетельствуют данные торгов.

"Основные российские фондовые индексы Мосбиржи и РТС демонстрируют довольно масштабную просадку по отношению к уровням предыдущего закрытия. Сегодня участники локальных торгов не смогли проигнорировать существенное внутридневное ухудшение внешнего фона. Чего стоит хотя бы 2%-ная просадка основных фондовых индексов в Европе! Контракты на фондовые индексы США также подешевели более чем на 0,5%", - комментирует Виталий Манжос из ИК "Норд-Капитал".

Также на рынок давит решение США ввести ввозные пошлины на сталь в размере 25% и на алюминий по ставке 10%.

КОРПОРАТИВНЫЕ ИСТОРИИ

Акции Московской биржи после небольшой утренней просадки перешли к росту и поднимаются на 1,29% на данных по МСФО за 2017 год.

Так, комиссионные доходы Московской биржи выросли по итогам 2017 года на 7,1% по сравнению с 2016 годом — до рекордного уровня в 21,21 миллиарда рублей благодаря росту объемов торгов и введению новых продуктов и сервисов.

Однако стоит отметить, что чистая прибыль Московской биржи по МСФО в 2017 году упала на 19,6%, до 20,26 миллиарда рублей на фоне снижения процентного дохода. Показатель EBITDA в 2017 году снизился на 15,5% относительно годом ранее — до почти 28,057 миллиарда рублей.

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

Среди лидеров роста также - акции "Магнита" MGNT (2,31%), ТГК-1 (1,8%), Polymetal (1,43%), префы "Селигдара" SELG (1,24%) и акции "Юнипро" (1,88%).

Среди лидеров падения – акции металлургического сектора, валящегося после решения США ввести импортные пошлины на сталь и алюминий.

Так, падают акции "Русала" (-3,08%), бумаги "Мечела" MTLR (префы снижаются на 0,92%, обыкновенные акции – на 2,84%), акции ММК (-2,7%), НЛМК (-2,19%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Манжос ожидает закрытия индекса Мосбиржи в диапазоне 2265-2285 пунктов, то есть с понижением от 0,5% до 1,5% по итогам дня.

Поскольку индекс Мосбиржи не удержал линию поддержки 2280 пунктов, вероятность движения к линии 2250 пунктов существенно выросла, считает Андрей Кочетков из компании "Открытие Брокер". "Естественно, что основным фактором движения выступают внешние условия, и прежде всего непредсказуемый характер торговой политики США", - добавляет он.