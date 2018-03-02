Рубль вечером снижался к доллару и к евро на слабой нефти и роста валютных рисков

МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Рубль вечером ощутимо снижался к доллару и к евро, отыгрывая сползание рынка нефти ниже отметки 63,5 доллара за баррель, отмечают трейдеры.

Рост волатильности на рынках из-за опасений торговых и валютных войн поддерживает снижение спроса на рисковые активы, отмечают эксперты.

Курс доллара расчетами "завтра" к 19.45 мск рос на 0,27 рубля - до 57,09 рубля, курс евро - на 0,65 рубля, до 70,32 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ НЕФТИ И США

Курс рубля к доллару и евро вечером ощутимо снижался, отыгрывая сползание рынка нефти в район и потом ниже 63,5 доллара за баррель.

Позднее в пятницу на ход нефтяных торгов могут повлиять данные американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, a GE Company (BHGE) о числе буровых установок в США. Согласно данным BHGE, по итогам завершившейся 23 февраля рабочей недели общее число действующих буровых установок в США увеличилось на три штуки - до 978 единиц.

Давление на финансовые рынки и рисковые активы в частности оказали новости из США о готовящемся введении пошлин на импорт стали и алюминия в эту страну, что чревато торговой войной (а впоследствии, возможно, и валютной) стран мира с США.

В итоге доллар и евро вечером повышались против рубля на 0,5-1%. При этом валюта США и Европы закрепляется выше 57 рублей и 70 рублей впервые с середины февраля. Рублевая цена "черного золота" колебалась ниже уровня 3,65 тысячи рублей за баррель.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

В начале следующей недели валюта США будет колебаться в диапазоне 56,7-57,7 рубля, евро – перейдет в коридор 69,3-71,7 рубля, оценил Иван Марчена из компании Forex Club.

На следующей неделе ключевым фактором можно считать статистику по рынку труда США за февраль, которая выйдет в праздничные дни и окажет влияние на рубль уже после праздников, рассуждает Наталия Шилова из центра макроэкономического прогнозирования Бинбанка.

"Начало недели обещает быть нервным, видим потенциал продолжения волны распродаж рисковых активов и умеренное давление на рубль, ожидаются колебания российской валюты в пределах 57-58,7 против доллара", - оценила она.