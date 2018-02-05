Рынок акций РФ снизился на негативном внешнем фоне

МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Рынок акций РФ снизился в пятницу по основным индексам на негативном внешнем фоне.

Индекс Мосбиржи к закрытию подешевел на 0,39%, до 2288,84 пункта, индекс РТС - на 0,98%, до 1261,63 пункта, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" растет по состоянию на 21.30 мск на 11 копеек, до 56,93 рубля, курс евро - на 45 копеек, до 70,12 рубля.

Майский фьючерс марки Brent перешел к росту и поднимается на 0,52%, до 64,16 доллара за баррель, свидетельствуют данные торгов.

ЗАГРАДИТЕЛЬНЫЕ ПОШЛИНЫ НАДАВИЛИ НА ИНДЕКСЫ

В четверг вечером президент США Дональд Трамп сообщил, что страна вводит ввозные пошлины на сталь и алюминий в размере 25% и 10% соответственно. Пошлины, по его словам, будут действовать в течение длительного времени.

"Американские инициативы в части заградительных пошлин на металлы и заявления по монетарной политике умудрились отправить в пятницу в пикирование почти все мировые рынки. Кроме, естественно, самих американских – они, конечно, снизились, но не рухнули", - говорит Алексей Коренев из "Финама".

Впрочем, отечественные торговые площадки с честью выдержали удар, нащупав сегодня под вечер еще и некоторую поддержку, от которой сумели оттолкнуться на пятничной фиксации коротких позиций, отмечает аналитик.

"А вот европейские индексы лежат в нокдауне, пока заокеанские друзья подсчитывают потенциальный выигрыш от своих пируэтов", - добавляет он.

К закрытию торгов основные европейские индексы обвалились на 1,35-2,27%.

КОРПОРАТИВНЫЕ ИСТОРИИ

Среди голубых фишек наибольшие потери днем несли бумаги "Роснефти" ROSN(днем максимально снижались на 2,8%). К закрытию торгов акции компании оказались дешевле на 1,24%.

Эти бумаги продолжают отыгрывать известие о том, что нефтяная компания ExxonMobil Corp. выйдет из ряда совместных с эмитентом добывающих проектов. Указанное решение связано с сугубо политическими факторами, отмечает Виталий Манжос из ИК "Норд-Капитал". Его причиной послужили адресные санкции со стороны США и ЕС в отношении энергетического сектора России, указывает он.

"Добавила грусти и новость о том, что сделка по покупке китайской CEFC China Energy у консорциума Glencore и Qatar Investment Authority 14,16% акций "Роснефти" за 9,1 миллиарда долларов может сорваться из-за того, что председатель правления CEFC подозревается в экономических преступлениях. Припаркованные на время проведения обещанной приватизации где попало акции "Роснефти" теперь оказываются в неприятной ситуации. И если китайцы "соскакивают" со сделки, придется акции перепарковывать куда-то еще", - считает Коренев.

Консорциум швейцарского трейдера Glencore и суверенного фонда Катара QIA, купивший 19,5% акций "Роснефти" в ходе приватизационной сделки в 2016 году, собирается продать 14,16% акций российской нефтекомпании китайской CEFC. Сумма сделки оценивается в 9,1 миллиарда долларов. После ее закрытия доля Glencore составит 0,5%, QIA - 4,7%.

Впрочем, Александр Сидоров из компании "Велес Капитал" считает однако, что в ближайшие несколько лет компания реализует потенциал добычи на greenfield (в новых проектах) и улучшит показатели нефтепереработки за счет недавних приобретений и программы модернизации НПЗ, поэтому он ожидает роста финансовых результатов в среднесрочной перспективе. "Наши расчеты показывают, что рынок не в полной мере учитывает эти позитивные факторы", - добавляет аналитик.

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

Среди лидеров падения также – акции металлургического сектора, валящиеся после решения США ввести импортные пошлины на сталь и алюминий.

Так, упали акции "Русала" (на 2,65%), бумаги "Мечела" MTLR(префы обвалились на 1,36%, обыкновенные акции – на 3,5%), акции ММК (-3,17%), En+ (-1,69%) и акции "Северстали" CHMF(-1,85%).

Впрочем, кто-то в России и подорожал. А среди лидеров роста оказались акции Polymetal (1,57%), ЛСР (1,49%), "Магнита" MGNT(1,46%), ТГК-1 (1,37%), "Полюса" (1,15%), Московской биржи (1,02%) и "М.Видео" (0,99%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Теперь индекс Мосбиржи закрепляется в диапазоне 2250-2300 пунктов, откуда он может двинуться в любую сторону, считает Анна Бодрова из "Альпари". А индекс РТС спустился к нижней границе среднесрочного диапазона 1250-1300 пунктов, указывает она. "После случившегося пробоя 1250 пунктов "медведям" ничто не будет мешать прогуляться к 1225 пунктам", - добавляет аналитик.

Индекс Мосбиржи будет колебаться в диапазоне 2230-2330 пунктов, индекс РТС на следующих торгах, скорее всего, - в коридоре 1240-1275 пунктов, считает Иван Марчена из ГК Forex Club.

На следующей неделе Айнур Дуйсембаева из Бинбанка ожидает сохранение волатильности на рынках в силу дальнейшего развития вопроса введения импортных пошлин и конкретизации их характера, кроме того 8 и 9 марта будут проведены заседания ЕЦБ и Банка Японии, которые могут оказать влияние на ожидания рынка относительно дальнейшей реализации монетарной политики.

"Учитывая наши ожидания по нисходящей коррекции цен на нефть, считаем, что индекс Мосбиржи на следующей торговой неделе будет находится в коридоре 2250–2300 пунктов", - прогнозирует она.