Греция сможет получить транш в 5,7 млрд евро во второй половине марта

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БРЮССЕЛЬ, 2 мар /ПРАЙМ/, Мария Князева. Греция сможет получить очередной транш финансовой помощи в размере 5,7 миллиарда евро во второй половине марта, говорится в заявлении главы совета министров финансов стран еврозоны (Еврогруппы) Марио Сентено.

По его словам, рабочая группа Еврогруппы подтвердила, что Греция выполнила все требования программы финансовой помощи, предъявленные в рамках третьей оценки ее исполнения. В связи с этим совет директоров ESM (Европейский механизм стабильности, кредитует Грецию) сможет одобрить перечисление нового транша Греции – но после того, как пройдут необходимые для этого национальные парламентские процедуры в странах еврозоны.

"Это откроет путь перечислению первого субтранша в размере 5,7 миллиарда евро во второй половине марта", - говорится в заявлении.

В поступившем в РИА Новости сообщении Минфина Греции также отмечается, что рабочая группа Еврогруппы завершила третью оценку хода реформ в стране. "Только что завершилось заседание рабочей группа Еврогруппы, на котором обсуждался новый доклад о выполнении требований, согласно которому была официально завершена третья оценка. Транш в размере 5,7 миллиарда евро будет выплачен, как только будут завершены соответствующие процедуры в национальных парламентах государств-членов еврозоны до середины марта", - отмечает Минфин.

В январе совет министров финансов стран еврозоны (Еврогруппа) согласовал новый транш кредита для Греции в 6,7 миллиарда евро. Этот транш будет разделен на две части, из которых первый субтранш составит 5,7 миллиарда евро.