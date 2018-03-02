Биткоин вновь приближается к отметке в $11 тыс

МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Криптовалюта биткоин (bitcoin) в пятницу вечером пытается закрепиться на уровне в 11 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 22.40 мск биткоин дешевел на 0,07% - до 10,921 тысячи долларов. На бирже Bitfinex криптовалюта росла в цене на 0,2% - до 10,892 тысячи долларов, на GDAX - опускалась на 0,47%, до 10,868 тысячи долларов.

Что касается альтернативных криптовалют, то Ethereum дешевел на 2,87%, до 853,1 доллара, Ripple дорожал на 1,11%, до 0,93 доллара, Bitcoin Cash снижался в цене на 1,16%, до 1278,84 доллара. Капитализация рынка криптовалют, по данным CoinMarketCap, составляет на данный момент 452,42 миллиарда долларов. На долю биткоина приходится примерно 41% всего рынка криптовалют.

"Судя по динамике биткоина в последние дни мы видим, что некоторое движение на рынке явно началось. Резкие скачки и появившиеся объемы говорят о возвращении в игру крупных дельцов. От нынешнего уровня ожидается небольшой коррекционный отскок, неизбежный после такого активного рывка, инвесторы зафиксируют прибыль и можно будет увидеть реальные перспективы", - сообщил РИА Новости председатель совета директоров ИК "Прайм Капитал" Лыков Роман.

Вместе с тем, трейдеры отыгрывают новости из Германии. Министерство финансов страны в среду признало криптовалюты платежным средством. Таким образом, покупки, совершенные в Германии при помощи виртуальных валют, не будут облагаться налогом.

Ранее в пятницу сооснователь сервиса заказа такси Uber Гаррет Кэмп (Garrett Camp) сообщил в интервью Fortune о том, что собирается выпустит собственную криптовалюту Eco. Кэмп планирует выпустить 1 триллион токенов в течение нескольких лет, причем половина из них придется на первый миллиард пользователей, говорится в интервью. Пятая часть токенов будет зарезервирована для пользователей с верифицированными узлами (в данном случае, исследователей и университетов), а оставшиеся 30% будут разделены равными частями между стратегическими партнерами по всему миру, консультантами и Eco Foundation.