Биржи АТР в основном снижаются на опасениях глобальной торговой войны

МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник преимущественно снижаются, так как инвесторы продолжают отыгрывать новости о введении пошлин США на сталь и алюминий и опасаются ответных мер со стороны европейских стран, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 08.06 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,16% - до 3249,22 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - рос на 0,12%, до 1824,36 пункта. Гонконгский Hang Seng Index опускался на 1,13% - до 30238,71 пункта, корейский KOSPI - на 0,7%, до 2385,27 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 уменьшался на 0,7%, до 5887,4 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,8%, до 21009,3 пункта.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что США вводят ввозные пошлины на сталь в размере 25% и на алюминий - в размере 10%. Пошлины будут действовать в течение длительного периода времени, отметил президент. Позднее Трамп также заявил, что когда страна теряет миллиарды долларов на торговле с другими государствами, то это оправдывает торговые войны.

Еврокомиссия выразила свое несогласие с новыми пошлинами. Ожидается, что она может уже в среду, 7 марта, принять решение об ответных мерах.

"Эскалация риторики между США и ЕС путем введения ответных мер повышает риски межатлантических торговых войн. Особенно после того, как торговый советник Трампа (Питер – ред.) Наварро исключил налоговые послабления, потенциально отчуждая союзников, таких как Канада, Япония, ЕС, Великобритания и Южная Корея", - сообщает телеканал CNBC со ссылкой на экономиста Mizuho Bank Вишну Варатана (Vishnu Varathan). По мнению эксперта, возможность негативных последствий торговых ограничений для азиатских стран неоспорима.

Кроме того, трейдеры следят за политическими событиями в КНР. В понедельник открылась сессия высшего законодательного органа страны - Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП). На заседании будет представлен план социально-экономического развития страны на 2018 год, доклад о выполнении центральных и местных бюджетов за 2017 год, план бюджета на 2018 год, военный бюджет на 2018 год. Согласно докладу государственного комитета по реформам и развитию, опубликованном перед открытием ежегодной сессии ВСНП, темпы роста ВВП Китая в 2018 году составят около 6,5%.