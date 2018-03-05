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Биткоин подрос до $11,5 тыс на разноречивых новостях из Германии и США


Рынки / Валюта

МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Стоимость криптовалюты биткоин (bitcoin) растет на торгах в понедельник утром, инвесторы отыгрывают новости прошлой недели - в Германии криптовалюты признали деньгами, в то время как в США происходят разбирательства финансовых властей, связанные с ICO, свидетельствуют данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 8.50 мск биткоин дорожал на 2,63%, до 11,53 тысячи долларов. На бирже Bitfinex криптовалюта росла в цене на 3,35%, до 11,52 тысячи долларов, на GDAX - на 2,9%, до 11,51 тысячи.

Что касается альтернативных криптовалют, то Ethereum дорожала на CoinMarketCap на 2,18%, до 865,86 доллара, Ripple — на 9,83%, до 0,989 доллара, Bitcoin Cash — на 3,03%, до 1,278 тысячи долларов. Капитализация рынка криптовалют, по данным CoinMarketCap, составляет на данный момент 469,054 миллиарда долларов. На долю биткоина приходится примерно 42% всего рынка криптовалют.

"Вчера в связи с выходным днем торги проходили спокойно, биткоин закрылся на уровне 11,5 (тысячи долларов - ред.). Сегодня ожидаем повышение активности, возможно продолжение роста", - прокомментировал РИА Новости директор по инвестициям фонда Cryptolife Fund Мансур Гусейнов.

Инвесторы продолжают отыгрывать новости из Германии. В минувшую среду министерство финансов страны признало криптовалюты платежным средством. Таким образом, покупки, совершенные в Германии при помощи виртуальных валют, не будут облагаться налогом.

В то же время некоторым сдерживающим фактором роста стоимости биткоина являются новости из США о том, что, по данным газеты The Wall Street Journal, комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) разослала судебные повестки и запросы на предоставление информации технологическим компаниям и экспертам, вовлеченным в сферу публичного размещения токенов (ICO), в рамках официального разбирательства. По словам источников, SEC необходимо получить информацию о структуре продаж и предварительных продаж в рамках ICO.

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