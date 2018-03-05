Цена золота растет на геополитической напряженности

МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Золото растет в цене в понедельник утром на геополитической напряженности, связанной с опасениями торговой войны после комментариев президента США Дональда Трампа, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 09.08 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex увеличивалась на 3,9 доллара, или на 0,29% - до 1327,3 доллара за тройскую унцию. Стоимость майского фьючерса на серебро росла на 0,78% - до 16,59 доллара за унцию.

В четверг Дональд Трамп сообщил, что США вводят ввозные пошлины на сталь в размере 25% и на алюминий - в размере 10%. Пошлины будут действовать в течение длительного периода времени, отметил президент. Позднее Трамп заявил, что когда страна теряет миллиарды долларов на торговле с другими государствами, это оправдывает торговые войны.

Еврокомиссия выразила свое несогласие с новыми пошлинами. Ожидается, что она может уже в среду, 7 марта, принять решение об ответных мерах.

После заявлений Трампа трейдеры начали беспокоиться относительно глобальной торговой войны, отмечает агентство Рейтер. Рост геополитической напряженности повышает спрос на безопасные активы, к которым традиционно относится золото.