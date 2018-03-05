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События в сфере макроэкономики и бизнеса 5 марта


Рынки
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МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 5 марта, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события

КогдаГде и чтоПредыдущее значениеПрогноз
3:30 AUDАвстралия - Разрешения на строительство (м/м) (январь)-21%17,1% (факт)
3:30 AUDАвстралия - Валовая прибыль компаний (кв/кв) (4кв2017)-0,10%2,2% (факт)
4:45 CNYКитай - Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) от Caixin (февраль)54,754,2% (факт)
11:15 EURИспания - Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (февраль)56,9
11:45 EURИталия - Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (февраль)57,7
11:50 EURФранция - Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (февраль)57,959,3
11:55 EURГермания - Индекс деловой активности в секторе услуг (февраль)55,355,3
12:00 EURЕврозона - Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (февраль)57,557,5
12:00 EURЕврозона - Индекс деловой активности в секторе услуг (февраль)56,756,7
12:30 GBPВеликобритания - Индекс деловой активности в секторе услуг (февраль)53
13:00 EURЕврозона - Объём розничных продаж (м/м) (январь)-1,10%
17:45 USDСША - Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (февраль)55,955,9
17:45 USDСША - Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (февраль)55,955,9
18:00 USDСША - Индекс занятости в непроизводственном секторе (ISM) (февраль)61,6
18:00 USDСША - Индекс деловой активности в непроизводственном секторе (PMI) от ISM (февраль)59,959,4
21:15 USDСША - Речь члена FOMC Кворлса

Российские события

КогдаГде и чтоПредыдущее значениеФакт
9:00 RUBИндекс деловой активности в секторе услуг (февраль)55,156,5
 RUBНМТП /Новороссийский морской торговый порт/ - ВОСА (реестр закрыт 09.01.2018, досрочные перевыборы СД)
 RUBДетский Мир - финансовые результаты по МСФО за 4кв2017/2017
 RUBНЛМК - СД (див-ды за 2017)1,13 (1кв2016) + 1,08 (2кв2016) + 3,63 (3кв2016) + 3,38 (фин) - див-д 20162,35 (1кв2017) + 3,2 (2кв2017) + 5,13 (3кв2017) - див-д 2017
 RUBГазпром - СД (в заочной форме, о перспективах программы обратного выкупа акций и глобальных депозитарных расписок ПАО Газпром)
RUBГазпром нефть - СД (предложения акционеров в повестку ГОСА, кандидатуры для избрания в СД и ревизионную комиссию)
RUBМосэнерго - финансовые результаты по РСБУ за 2017
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