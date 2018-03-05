События в сфере макроэкономики и бизнеса 5 марта

МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 5 марта, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
Международные события
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|3:30
|AUD
|Австралия - Разрешения на строительство (м/м) (январь)
|-21%
|17,1% (факт)
|3:30
|AUD
|Австралия - Валовая прибыль компаний (кв/кв) (4кв2017)
|-0,10%
|2,2% (факт)
|4:45
|CNY
|Китай - Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) от Caixin (февраль)
|54,7
|54,2% (факт)
|11:15
|EUR
|Испания - Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (февраль)
|56,9
|11:45
|EUR
|Италия - Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (февраль)
|57,7
|11:50
|EUR
|Франция - Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (февраль)
|57,9
|59,3
|11:55
|EUR
|Германия - Индекс деловой активности в секторе услуг (февраль)
|55,3
|55,3
|12:00
|EUR
|Еврозона - Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (февраль)
|57,5
|57,5
|12:00
|EUR
|Еврозона - Индекс деловой активности в секторе услуг (февраль)
|56,7
|56,7
|12:30
|GBP
|Великобритания - Индекс деловой активности в секторе услуг (февраль)
|53
|13:00
|EUR
|Еврозона - Объём розничных продаж (м/м) (январь)
|-1,10%
|17:45
|USD
|США - Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (февраль)
|55,9
|55,9
|17:45
|USD
|США - Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (февраль)
|55,9
|55,9
|18:00
|USD
|США - Индекс занятости в непроизводственном секторе (ISM) (февраль)
|61,6
|18:00
|USD
|США - Индекс деловой активности в непроизводственном секторе (PMI) от ISM (февраль)
|59,9
|59,4
|21:15
|USD
|США - Речь члена FOMC Кворлса
Российские события
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт
|9:00
|RUB
|Индекс деловой активности в секторе услуг (февраль)
|55,1
|56,5
|RUB
|НМТП /Новороссийский морской торговый порт/ - ВОСА (реестр закрыт 09.01.2018, досрочные перевыборы СД)
|RUB
|Детский Мир - финансовые результаты по МСФО за 4кв2017/2017
|RUB
|НЛМК - СД (див-ды за 2017)
|1,13 (1кв2016) + 1,08 (2кв2016) + 3,63 (3кв2016) + 3,38 (фин) - див-д 2016
|2,35 (1кв2017) + 3,2 (2кв2017) + 5,13 (3кв2017) - див-д 2017
|RUB
|Газпром - СД (в заочной форме, о перспективах программы обратного выкупа акций и глобальных депозитарных расписок ПАО Газпром)
|RUB
|Газпром нефть - СД (предложения акционеров в повестку ГОСА, кандидатуры для избрания в СД и ревизионную комиссию)
|RUB
|Мосэнерго - финансовые результаты по РСБУ за 2017