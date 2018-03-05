События в сфере макроэкономики и бизнеса 5 марта

Когда Где и что Предыдущее значение Факт

9:00 RUB Индекс деловой активности в секторе услуг (февраль) 55,1 56,5

RUB НМТП /Новороссийский морской торговый порт/ - ВОСА (реестр закрыт 09.01.2018, досрочные перевыборы СД)

RUB Детский Мир - финансовые результаты по МСФО за 4кв2017/2017

RUB НЛМК - СД (див-ды за 2017) 1,13 (1кв2016) + 1,08 (2кв2016) + 3,63 (3кв2016) + 3,38 (фин) - див-д 2016 2,35 (1кв2017) + 3,2 (2кв2017) + 5,13 (3кв2017) - див-д 2017

RUB Газпром - СД (в заочной форме, о перспективах программы обратного выкупа акций и глобальных депозитарных расписок ПАО Газпром)

RUB Газпром нефть - СД (предложения акционеров в повестку ГОСА, кандидатуры для избрания в СД и ревизионную комиссию)