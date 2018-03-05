Евро колеблется к доллару на фоне политических новостей из Германии и Италии

МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Курс евро к доллару не демонстрирует единой динамики в понедельник, в то время как инвесторы отыгрывают политические новости, пришедшие в воскресенье из Германии и Италии, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.18 мск курс евро к доллару снижался до 1,2308 доллара за евро с 1,2317 доллара за евро на предыдущем закрытии. При этом ранее в ходе торгов понедельника евро дорожал к доллару. Курс доллара к иене опускается при этом до 105,63 иены за доллар со 105,75 иены на прошлых торгах, а индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) растет на 0,08%, до 90,01 пункта.

Трейдеры оценивают мировые политические новости. В частности, в воскресенье немецкие социал-демократы согласились создать новое правительство Германии вместе с альянсом ХДС/ХСС во главе с Ангелой Меркель, завершив процесс нескольких недель. На этом фоне курс евро к доллару вырос.

Однако потом евро начал дешеветь к американской валюте, поскольку внимание инвесторов переключилось на итоги парламентских выборов в Италии, которые также состоялись в воскресенье. По итогам обработки более 90% бюллетеней, в обеих палатах парламента лидирует правоцентристская коалиция, при этом неожиданно высокий результат показало и антисистемное "Движение 5 звезд".

По данным МВД Италии, правоцентристская коалиция лидирует, набирая 37% голосов. В рамках нее партия "Лига" на 4 процентных пункта опережает союзников по блоку из "Вперед, Италия" (17,9% и 13,8% голосов соответственно). Рост популярности "Лиги" по сравнению с предыдущими парламентскими выборами 2013 года составил почти 14 процентных пунктов. Антисистемное "Движение 5 звезд" на выборах в палату депутатов лидирует как отдельная политическая сила, набирая 32,2%. По итогам выборов 2013 года результат "Д5З" составлял 25,5%.

"Протестное голосование набирает обороты, как мы и ожидали, указывая на более высокую неопределенность в краткосрочной перспективе", - приводит агентство Рейтер мнение макроэкономического стратега лондонского фонда Algebris Альберто Галло (Alberto Gallo).