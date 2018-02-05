Рубль днем снижался к доллару и к евро на нефти дешевле $64,5

МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Рубль днем снижался доллару и к евро на фоне неуверенной динамики рынка нефти около уровня 64,5 доллара за баррель, говорят трейдеры.

Снижение объема покупок валюты Минфином не сказалось на динамике курса рубля, отмечают эксперты.

Курс доллара к рублю расчетами "завтра" на 15.11 мск повышался на 0,29 рубля - до 57,1 рубля, курс евро - на 0,15 рубля и равнялся 70,22 рубля.

РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Курс рубля днем снижался к доллару и к евро на фоне неуверенной динамики рынка нефти, колеблющегося в районе 64,5 доллара за баррель сорта Brent.

Спрос на нефть в мире увеличится к 2023 году на 7% - до 104,7 миллиона баррелей в сутки по сравнению с 2018 годом, при этом Китай останется главным двигателем роста спроса, говорится в нефтяном докладе международного энергетического агентства (МЭА) "Анализ и прогнозы до 2023 года".

В то же время, игроки рынка "черного золота" не проявляют активности в ожидании сегодняшней встречи топ-менеджеров ОПЕК с производителями сланцевой нефти в США.

Решение Минфина о снижении объема покупок валюты в резерв на нефтяные допдоходы не повлияло на динамику курса российской валюты, поскольку эти покупки по-прежнему остаются невысокими в сравнении с общими объемами торгов валютой на Московской бирже, отмечают эксперты.

Минфин РФ с 7 марта по 5 апреля будет покупать на внутреннем рынке валюту на 9,6 миллиарда рублей в день, суммарно направит на эти цели 192,5 миллиарда рублей. Таким образом, ведомство сократит покупки валюты по сравнению с рекордными ежедневными операциями в 15,7 миллиарда рублей и совокупным объемом покупок за месяц в 298,1 миллиарда рублей с февраля по март.

В итоге, доллар и евро днем росли на 0,2-0,5%, закрепляясь выше ключевых уровней 57 и 70 рублей, соответственно. Рублевая цена "черного золота" колебалась немного выше уровня 3,65 тысячи рублей за баррель.

ПРОГНОЗЫ

Интерес к рискованным активам сохраняется пониженным на фоне опасений, связанных с вероятностью торговых войн после намерений США ввести ввозные пошлины на сталь и алюминий, считает Том Левинсон из компании "Сбербанк SBER КИБ".

Если интерес к рискованным активам будет оставаться слабым, то курс USD/RUB может достичь 57,5, оценил он.

Впрочем, сохраняющийся высокий счет текущих операций в марте (около 7,5 миллиарда долларов) окажет поддержку балансу валютной ликвидности в экономике РФ (ее дефицита не ожидается – ред.), даже в условиях повышенных выплат по внешнему долгу (3,9 миллиарда долларов по 30 крупнейшим компаниям), отметил Евгений Кошелев из Росбанка.