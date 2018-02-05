Рынок акций РФ корректируется вверх после просадки неделей ранее

МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Рынок акций РФ корректируется в понедельник вверх по основным индексам на умеренно позитивном внешнем фоне после просадки неделей ранее.

Индекс Мосбиржи к 16.22 мск рос на 0,82%, до 2307,56 пункта, индекс РТС - на 0,85%, до 1272,36 пункта, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" прибавлял 31 копейку, до 57,12 рубля, курс евро - 18 копеек, до 70,25 рубля.

Майский фьючерс нефти марки Brent дешевел 0,05%, до 64,4 доллара за баррель, свидетельствуют данные торгов.

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

Российский рынок успокоился по поводу американской непредсказуемости в связи с возможным введением импортных пошлин на сталь и алюминий, чему способствовали оглашённые планы КНР на 2018 год, отмечает Андрей Кочетков из "Открытие Брокер". Наиболее очевидным является тренд на сокращение в Китае вредных производств, включая 30 миллионов тонн впуска стали и 150 миллионов тонн добычи угля, добавляет он. О сокращении избыточных мощностей в 2018 году заявил в понедельник премьер Госсовета Китая Ли Кэцян.

На этом фоне растут акции "Северстали" CHMF(0,52%), НЛМК (1,33%), ММК (2,91%), "Кузбасской топливной компании" (1,72%).

"Поскольку Китай также ориентируется на перевод энергетики на более экологичное топливо, то и "Газпром" GAZP может получить свою долю пирога. Впрочем, в понедельник также должны поступить новости о возможной программе обратного выкупа акций "Газпрома", - говорит Кочетков. Акции "Газпрома растут на 1,7% к уровню предыдущего закрытия.

Среди лидеров роста также акции "Яндекса" YNDX(3,51%), "Уралкалия" (2,39%), "Фосагро" PHOR(2,04%), префы Сбербанка SBER(1,72%) и акции "Мосэнерго" MSNG(1,7%).

Среди лидеров падения – акции ПИКа (-1,1%), ТГК-1 (-1,01), акции "Полюса" (-0,84%), "МРСК Центра" MRKC(-0,82%).

КОРПОРАТИВНЫЕ ИСТОРИИ

Акции "Детского мира" растут на 0,95% на фоне сильной отчетности по МСФО за 2017 год и на рекомендациях менеджмента по дивидендам.

Группа компаний "Детский мир", крупнейший российский ритейлер детских товаров, в 2017 году увеличила чистую прибыль по МСФО на 26,8% по сравнению с 2016 годом — до 4,844 миллиарда рублей. Выручка группы увеличилась на 21,9% в годовом выражении, до 97,003 миллиарда рублей, валовая прибыль выросла на 21%, до 32,798 миллиарда рублей.

Ранее в понедельник компания сообщила, что менеджмент "Детского мира" будет рекомендовать распределить всю чистую прибыль по РСБУ за 2017 год в качестве дивидендов.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Техническая картина по российскому рублёвому индексу Московской биржи пока выглядит негативно, так как на прошлой неделе подтвердились первые признаки разворота, считает Василий Олейник из "Финама". При закрытии любого дня ниже отметки 2250 пунктов лучше частично выходить из акций, рекомендует он. С прицелом на март стоит готовиться к коррекции, добавляет аналитик.

Николаю Подлевских из ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" достаточно вероятным представляется стремление рынка вновь испытать на прочность вверх область вблизи 1300 пунктов по индексу РТС.