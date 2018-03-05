Рубль вечером снижался к доллару и евро на ослаблении аппетита к риску

МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Рубль вечером слегка снижался к доллару и евро на фоне котировок нефти на уровне 64,5 доллара за баррель, отмечают трейдеры.

Риски торговых войн поддерживают снижение спроса на рисковые активы на мировых площадках, отмечают эксперты.

Курс доллара расчетами "завтра" к 18.40 мск рос на 0,13 рубля - до 56,94 рубля, курс евро - на 0,03 рубля, до 70,1 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ РИСКОВ

Курс рубля к доллару и евро вечером снижался на фоне ослабления аппетита к рискованным активам на мировых площадках. Опасность начала полномасштабных торговых войн после инициативы США повысить ввозные пошлины на сталь и алюминий повысили спрос на защитные активы, что стало негативным сигналом для валют развивающихся рынков.

Завершение налогового периода в РФ убрало поддержку у рубля в виде продаж экспортерами валюты для перечисления налогов в бюджет.

Стоимость нефти не спешит возвращаться на уровень 65 долларов за баррель сорта Brent. Игроки рынка "черного золота" выжидают перед сегодняшней встречей топ-менеджеров ОПЕК с производителями сланцевой нефти в США.

Решение Минфина о снижении объема покупок валюты в резерв на нефтяные допдоходы не повлияло на динамику курса российской валюты, поскольку эти покупки по-прежнему остаются невысокими в сравнении с общими объемами торгов валютой на Московской бирже, отмечают эксперты.

Минфин РФ с 7 марта по 5 апреля будет покупать на внутреннем рынке валюту на 9,6 миллиарда рублей в день, суммарно направит на эти цели 192,5 миллиарда рублей. Таким образом, ведомство сократит покупки валюты по сравнению с рекордными ежедневными операциями в 15,7 миллиарда рублей и совокупным объемом покупок за месяц в 298,1 миллиарда рублей с февраля по март.

В итоге, доллар и евро вечером повышались против рубля на 0,1-0,2%. Рублевая цена "черного золота" колебалась выше уровня 3,65 тысячи рублей за баррель.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Американская валюта второй раз предпринимает попытку пробоя сопротивления, расположенного на уровне 57 рублей, и удача откроет долларовым "быкам" дорогу к 59 рублям, рассуждает Богдан Зварич из ИК "Фридом Финанс".

"Однако если доллар не сможет этого сделать в ближайшие дни, можно ожидать возобновления его негативной динамики, так как с началом следующей недели рубль получит поддержку со стороны приближения налогового периода, что при стабильной нефти приведет к возобновлению снижения американской валюты", - добавил он.

На торгах вторника валюта США будет колебаться в диапазоне 56,6-57,6 рубля, евро – в коридоре 69,7-70,9 рубля, оценил Иван Марчена из компании Forex Club.