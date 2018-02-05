Рынок акций РФ вырос на внешнем позитивном фоне

МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Российский рынок акций в понедельник вырос по основным индексам на внешнем позитиве.

Индекс Мосбиржи к закрытию вырос на 0,9% - до 2309,57 пункта, индекс РТС - на 1,42%, до 1279,51 пункта, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" к 19.03 мск торговался на уровне предыдущего закрытия 56,82 рубля, курс евро снижался на 6 копеек - до 70,01 рубля.

Апрельский фьючерс марки Brent растет на 1,32% - до 65,22 доллара за баррель, свидетельствуют данные торгов.

"В понедельник российский фондовый рынок смог отыграть часть потерь, понесенных на прошлой неделе. При этом поддержку нашим акциям оказало сразу несколько факторов. Так, на рынке энергоносителей еще в пятницу наметилось восстановление, что позволило нефти марки Brent закрепиться выше 64 долларов. Также позитивом для наших активов стала ситуация на внешних фондовых площадках", - комментирует Богдан Зварич из "Фридом Финанс".

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

Среди лидеров роста акции "Яндекса" YNDX(2,94%), "Алросы" ALRS(2,67%), "Мосэнерго" MSNG(2,42%), ММК (2,4), "Газпрома" GAZP(2,19%), префы Сбербанка SBER(2,13%), акции "Интер РАО" IRAO(2,11%), МТС MTSS(1,84%) и акции НЛМК (1,7%).

Среди лидеров падения – акции ТМК (-1,62%), ПИКа (-1,42%), "Аэрофлота" AFLT(-1,32), акции "Полюса" (-1,09%) и акции "М.Видео" (-0,98%).

Акции ПИКа ранее подобрались к максимумам с 12 января, поэтому их сегодняшняя просадка вполне закономерна с точки зрения технической коррекции, считает Анна Бодрова из "Альпари". "Целью консолидации может быть область 315-316 рублей, откуда бумага способна продолжить рост. Если волна укрепления останется в силе, можно будет говорить о выходе из краткосрочного "боковика" и формировании устойчивого растущего канала", - комментирует она.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Индекс Мосбиржи поднялся выше 2300 пунктов, думается, ненадолго: эта неделя, во-первых, укороченная из-за мартовских праздников, во-вторых, рынок не захочет оставаться в позициях, уходя на четыре дня выходных, считает Бодрова из "Альпари". Кроме того, российские индексы игнорируют внешние не слишком оптимистичные сигналы, добавляет она. В этом свете ближайшие торги по индексу Мосбиржи пройдут в пределах 2280-2315 пунктов, по индексу РТС - в границах 1265-1275 пунктов, прогнозирует аналитик.

Если "быкам" во вторник удастся сохранить инициативу и возобновить восходящую динамику, можно будет говорить о прекращении краткосрочной коррекции и возможности возвращения индекса Мосбиржи в район 2370 пунктов, считает Зварич из "Фридом Финанс".

Иван Марчена из Forex Club ожидает, что индекс Мосбиржи на следующих торгах будет колебаться в диапазоне 2250-2360 пункта, индекс РТС, скорее всего, будет колебаться в коридоре 1255-1290 пунктов.

Во вторник ожидаются публикации финансовых отчетностей "Норникеля", "Ростелекома" RTKM и группы ЛСР за 2017 год, напоминают аналитики "Велес Капитала".