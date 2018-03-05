Доллар торгуется разнонаправленно к евро и иене после статистики из США

МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Доллар торгуется без единой динамики к евро и иене в понедельник вечером, инвесторы продолжают оценивать новости о введении импортных пошлины на сталь и алюминий в США, обращая внимание и на политические новости из Европы, при этом поддерживает доллар позитивная статистика из США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19.11 мск курс евро к доллару рос до 1,2327 доллара за евро с 1,2317 доллара на предыдущих торгах, курс доллара к иене поднимался до 105,89 иены за доллар со 105,75 иены на предыдущем закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,06% - до 89,98 пункта.

На прошлой неделе в четверг президент США Дональд Трамп сообщил, что страна вводит ввозные пошлины на сталь в размере 25% и на алюминий - в 10%. Пошлины, по его словам, будут действовать в течение длительного периода времени. На прошлой неделе Трамп также пригрозил ввести налог на европейские автомобили, если ЕС продолжит увеличивать пошлины для американских компаний.

Ранее в ходе торгов понедельника президент США написал в своем Twitter, что Вашингтон не будет вводить новые пошлины на алюминий и сталь для Канады и Мексики, если будет подписано "новое и справедливое" соглашение о Североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA).

Курс евро колебался к доллару в течение дня на новостях из Германии и Италии. В воскресенье немецкие социал-демократы согласились создать новое правительство Германии вместе с альянсом ХДС/ХСС во главе с Ангелой Меркель, завершив процесс нескольких недель. Вместе с этим почти завершившийся подсчет голосов на парламентских выборах в Италии подтверждает сценарий, при котором ни одна из политических сил страны не имеет достаточного количества парламентских мандатов, чтобы претендовать на большинство в высшем законодательном органе.

Поддерживает курс доллара позитивная статистика из США. Согласно сообщению Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM), индекс деловой активности в сфере услуг США в феврале уменьшился до 59,5% с январского уровня в 59,9%. Эксперты ожидали, что снижение окажется более значительным - до 58,9%.