Австрийский регулятор призвал банки усилить контроль над криптовалютными сделками - СМИ

МОСКВА, 5 мар /ПРАЙМ/. Управление по делам финансового рынка Австрии (FMA) призвало местные банки проявить особое внимание к сделкам с виртуальными валютами и контролировать их на соответствие законам о борьбе с незаконно полученными доходами, следует из письма регулятора, имеющегося в распоряжении агентства Блумберг.

"Если учесть высокий уровень анонимности виртуальных валют, (мы сталкиваемся - ред.) с высоким риском отмывания денег и финансирования терроризма", - цитирует агентство текст письма регулятора, отправленного ранее в этом году.

Банки должны уделять особое внимание таким сделкам и применять дополнительные меры в случае необходимости с целью распознать незаконные сделки, рекомендует FMA.

В России биткоин и другие криптовалюты не являются официальным платежными средством, расплатиться им за товары или услуги по закону нельзя. Однако власти России, как и ряда других стран, работают над введением регулирования в этой сфере. Так, в январе Минфин опубликовал соответствующий законопроект, в котором дал определения криптовалюте, токену, майнингу и ICO (процедуре первичного размещения токенов).