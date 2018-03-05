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Биржи Европы закрылись в плюсе в рамках коррекции


Рынки / Мировая экономика

МОСКВА, 5 мар /ПРАЙМ/. Основные биржевые индексы Европы завершили торги понедельника коррекционным ростом после сильного снижения в пятницу, поддержали индексы увеличение сырьевых цен и внутренние политические новости, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский FTSE 100 вырос на 0,65% - до 7115,98 пункта, французский CAC 40 - на 0,6%, до 5167,23 пункта, немецкий DAX - на 1,49%, до 12090,87 пункта.

По итогам торгов предыдущей рабочей недели индексы Европы закрылись снижением на 1,5-2,4% на фоне опасений относительно намерения властей США ввести импортные пошлины на сталь и алюминий.

Еврокомиссия в ответ сообщила, что сожалеет о таком решении и готова отреагировать. Решение по ответным мерам может быть принято уже в среду, 7 марта. На прошлой неделе Трамп также пригрозил ввести налог на европейские автомобили, если ЕС продолжит увеличивать пошлины для американских компаний.

Удорожание меди и нефти поддержало стоимость акций энергетических и горнодобывающих компаний региона. Так, бумаги BHP Billiton подорожали на 1,7%, Rio Tinto - на 1,6%, BP - на 1,3%. Акции Engie выросли в цене на 2,7%, Total - на 1%.

Политические новости из Германии поддержали национальный индекс DAX. В воскресенье немецкие социал-демократы согласились создать новое правительство Германии вместе с альянсом ХДС/ХСС во главе с Ангелой Меркель, завершив процесс нескольких недель. В понедельник газета Zeit со ссылкой на представителя президента сообщила, что президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер выдвинул кандидатуру Ангелы Меркель для переизбрания на пост канцлера Германии.

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