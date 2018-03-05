Криптовалюта Ripple подорожала на 10% на сообщениях о возможном включении в Coinbase

МОСКВА, 5 мар /ПРАЙМ/. Криптовалюта Ripple выросла в цене в понедельник почти на 10% на фоне сообщений о том, что она может быть добавлена на американскую криптобиржу Coinbase, свидетельствуют данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 21.41 мск Ripple дорожал на 9,6%, до 1,04 доллара. Что касается других альтернативных криптовалют, то Ethereum дешевел на 0,6%, до 858,22 доллара, Bitcoin Cash рос в цене на 1%, до 1272,11 доллара. Капитализация рынка криптовалют, по данным CoinMarketCap, составляет на данный момент 470,6 миллиарда долларов. На долю биткоина приходится примерно 41% всего рынка криптовалют.

Стоимость Ripple поддержали новости о том, что криптовалюта может быть добавлена на биржу Coinbase, сообщил телеканал CNBC. Сейчас на платформе торгуются Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum и Litecoin, и добавление новой виртуальной валюты может привлечь новых пользователей.

"Коррекция в 13-14% на фоне 2-3% у остальных криптовалют – это совершенно нормально. Ripple и дальше будет повторять движения растущего криптовалютного рынка, но его колебания будут сильнее. Его потенциальная коррекция – возврат до 2-3 долларов за месяц-полтора", - сообщил РИА Новости основатель и генеральный продюсер блокчейн-стримингового сервиса Bond Film Platform, эксперт сайта be2bit Дэн Толмор.

Биткоин между тем закрепился на уровне 11,5 тысячи долларов, которого в последний раз достигал в конце февраля. По данным портала CoinMarketCap, биткоин дорожал на 2,32% - до 11,553 тысячи долларов. На бирже Bitfinex криптовалюта росла в цене на 2,3% - до 11,56 тысячи долларов, на OKEx - на 3,9%, до 11,565 тысячи долларов.

"Биткоин сегодня торгуется в нейтральном новостном поле. Из положительных факторов можно выделить новость о том, что в Мексике фактически принят законопроект, нацеленный на регулирование криптовалют, который возлагает контроль за работой криптовалютных бирж на Центральный банк страны. Отрицательным фактором стала новость, что две криптовалютные биржи в Индии объявили об остановке торговли с 5 марта из-за давления регуляторов", - рассказал РИА Новости директор Центра экономических исследований Университета "Синергия" SYNG Андрей Коптелов.