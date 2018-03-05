Глава ВТО призвал страны организации избегать торговых барьеров

МОСКВА, 5 мар /ПРАЙМ/. Генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) Роберту Азеведу в понедельник обратился к представителям делегаций стран-членов организации на встрече в Женеве с просьбой избегать новых торговых барьеров, сообщается в пресс-релизе организации.

"В свете недавних заявлений о мерах в торговой политике, очевидно, что сейчас возникло гораздо больше рисков эскалации ситуации с возникновением новых торговых барьеров по всему миру. Мы не можем игнорировать этот риск, и я призывают все страны подумать над этим положением очень внимательно", - заявил Азеведу.

"Как только мы выберем этот путь, будет очень сложно изменить направление", - добавил глава организации.

В начале марта президент США Дональд Трамп заявил, что США вводят импортные пошлины на сталь в размере 25% и на алюминий по ставке 10%. Он отметил, что пошлины будут действовать в течение длительного периода времени. Белый дом отказался пояснить обещание президента, заявив лишь, что детали будут обнародованы на этой неделе.

Ряд политиков и экспертов в США и других странах уже выразили опасения, что вероятные контрмеры торговых партнеров США могут привести к торговой войне. Кроме того, Международный валютный фонд и другие эксперты заявили, что ввозные пошлины могут повредить экономике США, поскольку ряд отраслей зависит от поставок дешевой стали и алюминия, и убытки этих отраслей могут превысить выгоду от восстановления местной металлургии.

По данным агентства Рейтер, на встрече в Женеве представители ряда стран выразили обеспокоенность политикой протекционизма, а 11 членов были "особенно серьезно озабочены заявлениями Трампа". Среди них Евросоюз, Мексика, Япония, Австралия, Китай, Южная Корея, Бразилия, Норвегия, Канада, Индия и Венесуэла. В пятницу на прошлой неделе Еврокомиссия уже объявила, что в скором времени может объявить об ответных мерах против США.